بايرن ميونخ يرفض تجديد عقد جيروم بواتينج

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 05:10 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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قررت إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ الألماني عدم تجديد عقد مدافع الفريق جيروم بواتينج والذي ينتهي بحلول الصيف القادم 2021.


وبهذا القرار الصعب يغادر المدافع الألماني صفوف فريقه مجاناً عقب نهاية الموسم الحالي وهي نفس الطريقة التي ستتكرر مع الظهير الأيسر النمساوي للفريق ديفيد ألابا.


وبعد عدم تجديد العقد وضعت الكثير من الأندية الأوروبية إهتمامتها صوب الحصول على خدمات بواتينج مثل توتنهام هوتسبيرز وتشيلسي وكذلك الأرسنال.

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