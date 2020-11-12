البورصة الأمريكية تتراجع خلال التعاملات اليوم الخميس

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 05:37 م
بوابة الفجر
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تراجعت البورصة الأمريكية خلال التعاملات اليوم الخميس، بقيادة أسهم شركات الطيران بعد تراجع سهم "يونايتد إيرلاينز" بنحو 1.5 بالمائة.

وتستمر مخاوف تزايد إصابات كورونا في الضغط على معنويات المستثمرين، مع تسجيل الولايات المتحدة 144 ألف إصابة بالأمس، لتواصل الارتفاعات القياسية.

وكشفت بيانات اقتصادية عن تراجع طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع خلال الأسبوع الماضي، بينما لم يشهد مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكيين أي تغيير خلال الشهر المنصرم.

وبحلول الساعة 2:33 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع "داو جونز" الصناعي بنحو 0.5 بالمائة، ليسجل 29241.8 نقطة.

كما هبط "ستاندرد آند بورز" بنسبة 0.4 بالمائة، ليصل إلى 3558.4 نقطة، في حين استقر "ناسداك" التكنولوجي عند مستوى 11789.1 نقطة.

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