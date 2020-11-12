هل بعث الله رسل للجن والحيوانات والطيور؟.. خالد الجندي يوضح (فيديو)

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 05:06 م
بوابة الفجر
رقية جمال
Advertisements
أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن الله سبحانه وتعالى بعث رسل من الجن، مستدلًا على ذلك بقول الله سبحانه وتعالى،: " يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا ۚ".

وأضاف "الجندي"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الخميس، أن القرآن الكريم نزل لمخاطبة الجن والأنس، مستدلًا على ذلك بقول الله سبحانه وتعالى،: " فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ"، التي تخاطب الجن والأنس، موضحًا أن النبي –صلى الله عليه وسلم- بعث للجن والأنس، وما يؤكد ذلك قول الله سبحانه وتعالى: " وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ".

وتابع عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن الله سبحانه وتعالى يقول: " وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُم ۚ"، وهذا يعني أن الجن والطيور والحيوانات أمما أمثالنا، ويقول أيضًا: " وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ"، ويقول: " وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا".

وكانت دار الإفتاء المصرية قد أجابت عن سؤال نصه:"هل عندما نصلى على النبى صلى الله عليه وسلم يكون فى اتصال بروح النبى وهل هى واسطة نستغيث بها لله عز وجل؟"، حيث أكدت الدار أن الصلاة على النبى من أفضل القرب ومن أعظم الطاعات بها يحقق الله المطلوب وبها يفرج الله الكروب، وتزيل الهم وتٌذهب الحزن وتقربك من أخلاق النبى.

وتابعت الدار:" جاء رجل إلى النبى عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله! إنى أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال: ما شئت، قال: الربع؟ قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير لك، قال: النصف؟ قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير لك، قال: الثلثين؟ قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير لك"

واختتمت دار الإفتاء المصرية بالتأكيد على أن الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم عبادة سهلة وعمل فضيل، قائلة:"قل من ينتبه لهذه العبادة وقل من يكثر ويداوم من الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم أكثروا من الصلاة عليه ففى الصلاة عليه بركة، ونستغيث بالنبى فهو جاهنا وشفيعنا وهو الذى سيقف ويطلب من الله سبحانه وتعالى الشفاعة لأمته يوم القيامة ونسأل الله بجاه الحبيب عنده فهذا أمر غير منكر".

أخبار تهمك

محمد فاروق يثير الغموض بعد أنباء انتقاله إلى الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الدولار يكسر حاجز 15.60 جنيه للشراء في ثلاث بنوك

منذ ساعتين و 37 دقيقة

سيد عبد الحفيظ يعيد نجم بيراميدز للأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يمنح لاعبه الضوء الأخضر للرحيل

منذ أقل من ساعتين

تحذير عاجل من جهاز حماية المستهلك للمواطنين

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة.. سيد عبدالحفيظ يُنهي الصفقة الكبرى للأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. بشرى سارة من الحكومة بشأن الحصول علي لقاح فيروس كورونا

منذ يوم

عاجل.. نجم الأهلي يثير الجدل عن رحيله

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل ..القابضة للمياه تفعيل خدمة سداد والاستعلام عن الفواتير إلكترونيا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. مصر تدين استهداف السفارة السعودية في هولندا

منذ ساعتين

متحدث الحكومة يكشف عن موعد تطبيق قرار غلق المحلات

منذ حوالي 9 ساعات

هدف الأهلي والزمالك.. الإسماعيلي يقترب من ضم صفقة مدوية

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تعافي نشوى مصطفى من كورونا بمعجزة

منذ يوم

خوفا من الأهلي.. الزمالك يتحرك للحفاظ على نجمه "المتألق"

منذ ساعة و 20 دقيقة

"جريمة الـ 5 سنوات".. قذافي دفن صديق عمره ووضع جثة زوجته داخل الديب فريز

منذ حوالي 4 ساعات

النائب العام يكشف حقيقة المقطع المتداول بإساءة نجل سيدة مُسنَّة إليها

منذ أقل من نصف ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:20 م

عاجل.. نجم الأهلي يثير الجدل عن رحيله

مفاجأة.. سيد عبدالحفيظ يُنهي الصفقة الكبرى للأهلي

03:58 م

عاجل.. مصر تدين استهداف السفارة السعودية في هولندا

03:49 م

تحذير عاجل من جهاز حماية المستهلك للمواطنين

08:38 ص

متحدث الحكومة يكشف عن موعد تطبيق قرار غلق المحلات

08:28 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نواجه الموجة الثانية من كورونا؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | كيف ربى عبد الناصر أولاده؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: 4 سنوات في البيت الأبيض