أحمد الشيخ يواصل تدريباته التأهيلية في مران الأهلي

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 05:05 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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واصل أحمد الشيخ، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته التأهيلية على هامش مران الفريق الجماعي، الذي أقيم عصر اليوم الخميس على ملعب التتش بالجزيرة. 

ويؤدي اللاعب برنامجًا تأهيليًّا تحت إشراف طارق عبد العزيز، أخصائي التأهيل، للتعافي من كدمة في القدم تسببت في غيابه عن التدريبات الجماعية.

واستأنف الأهلي تدريباته اليوم على ملعب التتش بالجزيرة بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة ٢٤ ساعة.

ويخوض الأهلي تدريباته استعدادًا للمرحلة المقبلة، وأبرزها مواجهة الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا، والمحدد لها يوم ٢٧ من الشهر الجاري.

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مران الاهلي الشيخ الأهلي أحمد الشيخ

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