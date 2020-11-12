أحمد الشيخ يواصل تدريباته التأهيلية في مران الأهلي

أحمد الشيخ يواصل تدريباته التأهيلية في مران الأهلي
الخميس 12/نوفمبر/2020 - 05:05 م
علي نبوي
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واصل أحمد الشيخ، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته التأهيلية على هامش مران الفريق الجماعي، الذي أقيم عصر اليوم الخميس على ملعب التتش بالجزيرة.
ويؤدي اللاعب برنامجًا تأهيليًّا تحت إشراف طارق عبد العزيز، أخصائي التأهيل، للتعافي من كدمة في القدم تسببت في غيابه عن التدريبات الجماعية.
واستأنف الأهلي تدريباته اليوم على ملعب التتش بالجزيرة بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة ٢٤ ساعة.
ويخوض الأهلي تدريباته استعدادًا للمرحلة المقبلة، وأبرزها مواجهة الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا، والمحدد لها يوم ٢٧ من الشهر الجاري.
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