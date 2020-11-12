وزير الشباب والرياضة يطلق السياسية الداخلية للوزارة لمناهضة التحرش

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 05:02 م
بوابة الفجر
أسماء قورة
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قام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب الرياضة، اليوم الخميس بديوان الوزارة، بإطلاق السياسة الداخلية للوزارة؛ لمناهضة التحرش داخل ديوان الوزارة والمنشآت التابعة لها بحضور الدكتور أندرياس كوك المدير الإقليمي للوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ التي تتعاون مع الوزارة في مناهضة ظاهرة التحرش ضمن مشروع "شباب ضد التحرش".

تأتي سياسة وزارة الشباب والرياضة لمناهضة التحرش تزامنًا مع قرب الانتهاء من وضع صناديق شكاوى التحرش داخل مراكز الشباب والمنشآت الشبابية التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية؛ بغرض توفير بيئة عمل خالية من كافة أشكال التحرش، وتوفير مساحات آمنة للشباب؛ لمناهضة كل أشكال العنف والتمييز.

وترتكز محاور السياسة على اتخاذ الإجراءات اللازمة للوقاية والإبلاغ، وبناء قدرات المسئولين داخل الوزارة والهيئات التابعة، وتطوير آليات البلاغات، وبناء قدرات مؤسسية، وبرامج الاستماع الفعال والدعم النفسي، وتعتمد على آلية ملموسة للشكاوى متمثلة في لجان متخصصة للتحقق من الشكاوى، ودعم المتعرضين والمتعرضات للتحرش على مستوى جميع المحافظات.

وقد تم تنفيذ برنامج مكثف لبناء قدرات موظفي الوزارة بواسطة التدريب على المهارات اللازمة لضمان فعالية واستدامة آلية الشكاوى.

كما وافق وزير الشباب والرياضة على استكمال أنشطة المشروع المصري الألماني "شباب ضد التحرش"، بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ والذي يستمر حتى مارس المقبل، داخل مراكز الشباب الأكثر جذبًا في مختلف محافظات الجمهورية، وذلك بعد توقف المشروع الفترة الماضية نتيجة جائحة كورونا، ويستهدف مشاركة نحو 40 ألف شاب وفتاة.

وثمن الدكتور أشرف صبحي على التعاون المثمر مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي في تنفيذ مجموعة من المشروعات المتنوعة ومنها مبادرة "شباب ضد التحرش" كبرنامج تربوي يستهدف توعية الفتيات والشباب، وتعزيز قدراتهم الفردية، ونشر الوعي العام فيما يخص العواقب والآثار السلبية للتحرش، ورفع وعي الشباب وتحفيزهم بأهمية القيم الأخلاقية، مشيرًا إلى جدوي الحوار المجتمعى حول هذا الموضوع؛ للمساهمة في تهيئة بيئة عامة أكثر أمانًا للمرأة.

وطالب الوزير بإدخال مبادرة "مصر أولًا لا للتعصب" ضمن حملات التوعية التي سيتم تنفيذها بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي داخل مراكز الشباب على مستوى الجمهورية خلال الفترة المقبلة.

حضر مراسم التوقيع من جانب وزارة الشباب والرياضة كل من أشرف صالح المدير التنفيذي، دينا فؤاد رئيس الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني، والدكتور ممدوح عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لشئون الوزير، والدكتور يوسف ورداني مساعد الوزير، وعدد من مديري العموم، وفريق عمل الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني المعنى بتنفيذ المشروع، ومن جانب الوكالة الألمانية للتعاون الدولي شهدت التوقيع الدكتورة ياسمين حمدان، مشروع شباب ضد التحرش، مديرة مشروع في الوكالة الألمانية للتعاون الدولي.
وزير الشباب والرياضة يطلق السياسية الداخلية للوزارة لمناهضة التحرش
وزير الشباب والرياضة يطلق السياسية الداخلية للوزارة لمناهضة التحرش
وزير الشباب والرياضة يطلق السياسية الداخلية للوزارة لمناهضة التحرش
وزير الشباب والرياضة يطلق السياسية الداخلية للوزارة لمناهضة التحرش
وزير الشباب والرياضة يطلق السياسية الداخلية للوزارة لمناهضة التحرش
وزير الشباب والرياضة يطلق السياسية الداخلية للوزارة لمناهضة التحرش
وزير الشباب والرياضة يطلق السياسية الداخلية للوزارة لمناهضة التحرش
وزير الشباب والرياضة يطلق السياسية الداخلية للوزارة لمناهضة التحرش

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