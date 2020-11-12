صفقة تبادلية بين باريس سان جيرمان ويوفنتوس

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 05:00 م
كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو
ريهام عبد المحسن
Advertisements
ذكرت تقارير صحفية إيطالية أنه من المحتمل عقد صفقة تبادلية بين يوفنتوس الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي ستشمل النجمين البرتغالي كريستيانو رونالدو والبرازيلي نيمار دا سيلفا.

وأشار موقع توتو ميركاتو الإيطالي إلى أن عقد رونالدو مع يوفنتوس ينتهي في يونيو 2022 وهو نفس الوقت الذي ينتهي فيه عقد نيمار مع باريس سان جيرمان.

وأوضح الموقع الإيطالي أن تجديد عقد رونالدو مع يوفنتوس سيكون مرهقًا على الجانب الاقتصادي بالنسبة للسيدة العجوز.

وأفاد الموقع الإيطالي بأن يوفنتوس لا يستبعد التعاقد مع نيمار على الرغم من أن التعقد مع النجم البرازيلي سيكلف خزينة النادي الإيطالي أيضًا.

وألمح الموقع الإيطالي أن يوفنتوس قد يتواصل مع باريس سان جيرمان لعقد صفقة تبادلية في عام 2021 على أن ينضم نيمار إلى يوفنتوس مقابل انتقال رونالدو إلى باريس سان جيرمان.

ونوه الموقع الإيطالي أن ذلك جاء في الوقت الذي تشير فيه تقارير صحفية فرنسية أن نيمار يتجه لتجديد عقده مع باريس سان جيرمان في الفترة المقبلة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

يوفنتوس كريستيانو رياضة الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

أخبار تهمك

عاجل.. الدولار يكسر حاجز 15.60 جنيه للشراء في ثلاث بنوك

منذ ساعتين و 34 دقيقة

عاجل.. مصر تدين استهداف السفارة السعودية في هولندا

منذ أقل من ساعتين

عاجل ..القابضة للمياه تفعيل خدمة سداد والاستعلام عن الفواتير إلكترونيا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. تعافي نشوى مصطفى من كورونا بمعجزة

منذ يوم

محمد فاروق "كابوس" جديد في الأهلي

منذ ساعة و 8 دقيقة

مفاجأة.. سيد عبدالحفيظ يُنهي الصفقة الكبرى للأهلي

منذ أقل من ساعتين

"جريمة الـ 5 سنوات".. قذافي دفن صديق عمره ووضع جثة زوجته داخل الديب فريز

منذ حوالي 4 ساعات

خوفا من الأهلي.. الزمالك يتحرك للحفاظ على نجمه "المتألق"

منذ ساعة و 17 دقيقة

سيد عبد الحفيظ يعيد نجم بيراميدز للأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

تحذير عاجل من جهاز حماية المستهلك للمواطنين

منذ حوالي 9 ساعات

هدف الأهلي والزمالك.. الإسماعيلي يقترب من ضم صفقة مدوية

منذ حوالي 3 ساعات

محمد فاروق يثير الغموض بعد أنباء انتقاله إلى الأهلي

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يمنح لاعبه الضوء الأخضر للرحيل

منذ أقل من ساعتين

متحدث الحكومة يكشف عن موعد تطبيق قرار غلق المحلات

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. بشرى سارة من الحكومة بشأن الحصول علي لقاح فيروس كورونا

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. نجم الأهلي يثير الجدل عن رحيله

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:20 م

عاجل.. نجم الأهلي يثير الجدل عن رحيله

مفاجأة.. سيد عبدالحفيظ يُنهي الصفقة الكبرى للأهلي

03:58 م

عاجل.. مصر تدين استهداف السفارة السعودية في هولندا

03:49 م

تحذير عاجل من جهاز حماية المستهلك للمواطنين

08:38 ص

متحدث الحكومة يكشف عن موعد تطبيق قرار غلق المحلات

08:28 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نواجه الموجة الثانية من كورونا؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | كيف ربى عبد الناصر أولاده؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: 4 سنوات في البيت الأبيض