صفقة تبادلية بين باريس سان جيرمان ويوفنتوس

ذكرت تقارير صحفية إيطالية أنه من المحتمل عقد صفقة تبادلية بين يوفنتوس الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي ستشمل النجمين البرتغالي كريستيانو رونالدو والبرازيلي نيمار دا سيلفا.





وأشار موقع توتو ميركاتو الإيطالي إلى أن عقد رونالدو مع يوفنتوس ينتهي في يونيو 2022 وهو نفس الوقت الذي ينتهي فيه عقد نيمار مع باريس سان جيرمان.





وأوضح الموقع الإيطالي أن تجديد عقد رونالدو مع يوفنتوس سيكون مرهقًا على الجانب الاقتصادي بالنسبة للسيدة العجوز.





وأفاد الموقع الإيطالي بأن يوفنتوس لا يستبعد التعاقد مع نيمار على الرغم من أن التعقد مع النجم البرازيلي سيكلف خزينة النادي الإيطالي أيضًا.





وألمح الموقع الإيطالي أن يوفنتوس قد يتواصل مع باريس سان جيرمان لعقد صفقة تبادلية في عام 2021 على أن ينضم نيمار إلى يوفنتوس مقابل انتقال رونالدو إلى باريس سان جيرمان.





ونوه الموقع الإيطالي أن ذلك جاء في الوقت الذي تشير فيه تقارير صحفية فرنسية أن نيمار يتجه لتجديد عقده مع باريس سان جيرمان في الفترة المقبلة.



