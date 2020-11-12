خبيرة: توقعات بتثبيت سعر الفائدة في إجتماع "المركزي" اليوم
الخميس 12/نوفمبر/2020 - 05:02 م
نيفين سمير
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قال حنان رمسيس خبيرة أسواق المال ، إنه في ظل انتظار إجتماع لجنة السياسات بالنسبة للبنك المركزي فيما يتعلق بأسعار الفائدة أنه على الرغم من أن هناك العديد من العوامل التي تساعد البنك المركزي علي إستمرار إنتهاجة سياسة التيسير النقدي ، حيث ان أسعار الفائدة في مصر هي الأعلي حول العالم وهي الأعلي في الأسواق الناشئة ،ومع ارتفاع التضخم علي أساس شهري في شهر اكتوبر إلا أنه في النسبة المستهدفة والأمنة من قبل المركزي ، حيث أن الاداء قوي للجنيه مقابل سلة العملات وخاصة الدولار الامريكي .
وتوقعت الحبيرة من خلال تصريح لها في "الفجر " أن يتجة البنك المركزي اليوم نحو التثبيت لتجدد المخاوف من موجة ثانية من كورونا وستظل هذة المخاوف الي ان تحصل مصل علي المصل ، ولإعتبارات إجتماعية تتعلق بالقطاع العائلي الذي يفضل الإدخار عن الإستثمار ، مضيفة أنه إن حدث خفض سيكون بنسبة طفيفة لا تتعدي 50 نقطة أساس حيث أن الخفض في هذا العام كان في حدود 3.5%.
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