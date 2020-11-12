خبيرة: توقعات بتثبيت سعر الفائدة في إجتماع "المركزي" اليوم

قال حنان رمسيس خبيرة أسواق المال ، إنه في ظل انتظار إجتماع لجنة السياسات بالنسبة للبنك المركزي فيما يتعلق بأسعار الفائدة أنه على الرغم من أن هناك العديد من العوامل التي تساعد البنك المركزي علي إستمرار إنتهاجة سياسة التيسير النقدي ، حيث ان أسعار الفائدة في مصر هي الأعلي حول العالم وهي الأعلي في الأسواق الناشئة ،ومع ارتفاع التضخم علي أساس شهري في شهر اكتوبر إلا أنه في النسبة المستهدفة والأمنة من قبل المركزي ، حيث أن الاداء قوي للجنيه مقابل سلة العملات وخاصة الدولار الامريكي .







