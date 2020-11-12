وزيرة الثقافة: "ابدأ حلمك تحقق طموحات شباب الموهوبين على مستوى الجمهورية"

استمرارا لتنفيذ إستراتيجيتها الهادفة إلى اكتشاف ودعم المواهب الفنية الشابة أعلنت وزارة الثقافة عن بدء استقبال طلبات الاشتراك للتدريب في الدفعة الرابعة من الورشة المجانية "ابدأ حلمك" التي يقدمها البيت الفني للمسرح برئاسة الفنان إسماعيل مختار من خلال مسرح الشباب لتعلم مختلف فنون المسرح وذلك اعتبارا من الأحد ١٥ نوفمبر وحتى ٣٠ من نفس الشهر .









قالت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة إن الورشة هي أحد المشروعات التي تنفذها وزارة الثقافة لاكتشاف الموهوبين ورعايتهم وأضافت أنها تهدف إلى تحقيق طموحات الكثير من شباب الموهوبين على مستوى الجمهورية وتساهم في خلق أجيال جديدة من المسرحيين يملكون القدرة على إعادة الازدهار للمسرح المصري .









يشار أن الدفعة الرابعة من مشروع ابدأ حلمك ستقبل 60 متدربا في المرحلة العمرية من 18 : 35 عاما ويشرف عليها فنيا المخرجة عبير لطفي ويشترط اجتياز اختبارات القبول والمقابلة الشخصية إلى جانب الالتزام بالحضور طوال فترة التدريب التي تستمر 6 أشهر يتم خلالها تعليم فنون التمثيل والإخراج وغيرها من مهارات الارتجال و الكتابة - الغناء والموسيقى ، الأداء الحركي وتختتم بتقديم عرض مسرحي نتاج التدريب وذلك من خلال مجموعة من المتخصصين الاكاديمين وهم الدكتور كمال عطية "تمثيل"، الدكتور علاء عبد العزيز "دراما "، محمد نبيل منيب "تمثيل"، كريم عرفة "أداء صوتي وغناء"، الفنان فاروق جعفر "رقص" وعادل حسان "إخراج"ويتم التقدم للالتحاق بها من خلال الاستمارات الورقية المتوفرة يومياً ماعدا الجمعة ( لن تقبل الاستمارات دون إرفاق صورة شخصية للمتقدم و صورة من بطاقة الرقم القومي ) وذلك بمقر فرقة مسرح الشباب في مسرح أوبرا ملك بشارع خليج الخور برمسيس وسط البلد من الثامنة والنصف صباحا على أن تتم اختبارات القبول خلال ديسمبر القادم بعد إخطار المتقدمين بمواعيد محددة تليفونياً.







