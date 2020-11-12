التسامح وتقبل الآخر محور ندوة كتاب "عندما يكتمل البدر" بمكتبة القاهرة الكبرى

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 04:34 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي
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أقامت مكتبة القاهرة الكبرى، التابعة لقطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، ندوة لمناقشة كتاب "عندما يكتمل البدر" للكاتبة مريم توفيق، أمس الأربعاء، بمقر المكتبة بالزمالك. 


تحدث فيها الدكتور محمد ابوزيد الأمير نائب رئيس جامعة الأزهر، والمطران نيقولاس هنرى سفير الفاتيكان بالقاهرة، وأدار الندوة ياسر عثمان مدير عام المكتبة، بحضور الدكتور جمال ابو السرور الحاصل على جائزة العلم 2020، والدكتور عبد الله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية .


فى البداية رحب ياسر عثمان بالضيوف والسادة الحضور، موضحا مدى قوة وصلابة العلاقة بين المسلمين والمسيحيين فى المجتمع المصرى، واستطاع الشعب المصرى بوعيه وفطنته، أن يرفض كل محاولات الوقيعة بين أبناءه منذ زمن بعيد، لافتا إلى أن الكتاب هو عمل ابداعى يرسخ ويؤكد مبدأ الوحدة بين أبناء الوطن الواحد .


ونقل الدكتور محمد الأمير، تحيات وإعجاب الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، بالكتاب وبراعة الكاتبة، ودعى إلى قراءة هذا الكتاب لما فيه من معانى التعايش والتسامح، واحترام الأديان وتقبل الآخر، كما أن هذا الكتاب يدعو إلى التحاور  بين الجميع، ويؤكد أن كلنا تحت مظلة الوطن، وأن مصر قد حققت مبدأ المواطنة بين أبناءها بفضل القيادة الحكيمة، مشيرا إلى أن الكتاب يهدف إلى تقوية الروابط بين المصريين، من خلال التمسك بتعاليم الدين السمحة .


وفى مداخلة من السفير نيقولاس هنرى، قال إن الاتجاه مع الله فى الصلاة وثقافة القلب والنظر، من العوامل الأساسية لنزع العنف وتقبل الآخر واحترام الديانات الأخرى، وأضاف أن الكتاب تطرق إلى دور مهم، وهو دور الأم التى تقدم للمجتمع انسان مؤمن يحترم الآخر ويملك ثقافة الحوار، أو تقدم فرد يتملكه الخوف والحقد، فيحكم على الآخرين حكم غير صحيح .


من جانبها قالت الكاتبة مريم توفيق، إن الإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب، تحدث عن تعاليم الدين السمح فى ظل ما يواجهه من تحديات، وأن العودة إلى الخُلق القويم الذى تنادى به الآيات القرآنية الكريمة، من شأنه إنقاذ البشرية جمعاء من كل الأخطار، من هذا المنطلق، روادتنى فكرة الكتاب، حيث أن كل ما تحدث عنه الشيخ الطيب، ما هو الا تعاليم الأديان السماوية التى تصلح لكل زمان ومكان .


وفى نهاية الندوة أهدى ياسر عثمان مدير عام المكتبة، الكاتبة مريم توفيق، شهادة تقدير، تكريما لها وتقديرا لما تقدمه من أعمالا وكتابات ناجحة .

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