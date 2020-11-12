غدا.. عمرو الليثى يستضيف سوبر مان المصرى و قدرات خارقة للطبيعة بواحد من الناس علي الحياة

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 04:32 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي
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فى حلقة خاصة من برنامج " واحد من الناس واحد " في العاشرة مساء غدا  الجمعة على شاشة الحياة يستضيف الإعلامى دكتور عمرو الليثى ، سوبرمان أو عمر الحسينى .. عمرة 30 سنة من محافظة الشرقية ، واكتشف قدراته الخارقة وعمرة 15 سنه .

عمر يستطيع ينام وعليه مايقرب من طن اسمنت وبتعدى عليه عربية ميكروباص وبيلف جسمة باسلاك شائكة ويشد بيها عربية وممكن يتنى السيف فى بطنه وحاجات تانية كتيرة . 

عمر بيقدر يعمل حاجات تفوق الخيال حاجات مستحيل انسان عادى يعملها او حتى يفكر فيها 

حاجات بتحتاج لياقة عالية جدا واصرار جامد جدا وتحدى كبير جدا وقبل كل دة موهبه ربانيه خلت صاحبها مختلف ومميز عن الاخرين .

يذاع برنامج واحد من الناس غدا الجمعه في الساعة العاشرة مساءً على شاشة الحياة

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