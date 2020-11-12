موعد مباراة المغرب ضد جمهورية إفريقيا والوسطى والقنوات الناقلة

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 04:33 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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تقام يوم غداً مباراة المغرب ضد جمهورية إفريقيا الوسطى والتي تجمع المنتخبان على أرضية ملعب إستاد المركب الرياضي محمد الخامس لحساب مباريات الجولة الثالثة للمجموعة الخامسة من تصفيات أمم أفريقيا 2021.


ومن المُنتظر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة وتُذاع عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 8 ويعلق عليها جواد بده.


وقبل المباراة يحتل المنتخب المغربي المركز الثاني برصيد أربعة نقاط بالفوز في مباراة والتعادل في مباراة فيما يحتل منتخب جمهرية افريقيا الوسطى المركز الرابع برصيد ثلاثة نقاط.

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