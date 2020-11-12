رسالة دعم من ليفربول لـ"محمد صلاح"

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 04:29 م
محمد صلاح
محمد صلاح
وكالات
Advertisements
وجه ليفربول الإنجليزي رسالة دعم إلى نجمه المصري محمد صلاح وذلك قبل يومين من استئناف مباريات المنتخب الوطني في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية.

ونشر الحساب الرسمي لليفربول على موقع "تويتر" صورة لمحمد صلاح مع منتخب "الفراعنة" وعلق قائلا: "صباح الخير يا ريدز، الملك صلاح يبدو مستعدا لمباريات المنتخب المصري".

ويستضيف المنتخب المصري منتخب توجو يوم 14 نوفمبر الجاري، على استاد القاهرة في لقاء الذهاب، على أن تقام مباراة الإياب على أرض المنافس بعد ثلاثة أيام من ذلك.

ويتصدر منتخب جزر القمر المجموعة السابعة برصيد 4 نقاط، ويليه منتخب كينيا في المركز الثاني برصيد نقطتين، ومن ثم مصر بالمركز الثالث برصيد نقطتين أيضا، ويتذيل منتخب توغو ترتيب المجموعة برصيد نقطة وحيدة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

منتخب مصر محمد صلاح ليفربول رياضة اخبار الرياضة

أخبار تهمك

تحذير عاجل من جهاز حماية المستهلك للمواطنين

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة.. سيد عبدالحفيظ يُنهي الصفقة الكبرى للأهلي

منذ 41 دقيقة

الزمالك يمنح لاعبه الضوء الأخضر للرحيل

منذ 38 دقيقة

إجراء جديد من إدارة ترامب تجاه بايدن بعد فوزه بانتخابات الرئاسة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الدولار يكسر حاجز 15.60 جنيه للشراء في ثلاث بنوك

منذ ساعة و 27 دقيقة

عاجل.. تعافي نشوى مصطفى من كورونا بمعجزة

منذ يوم

الزمالك يفاجئ "زيزو" بعد عودته من الإصابة

منذ أقل من ساعتين

هدف الأهلي والزمالك.. الإسماعيلي يقترب من ضم صفقة مدوية

منذ ساعتين و 12 دقيقة

محمد فاروق يثير الغموض بعد أنباء انتقاله إلى الأهلي

منذ ساعة الا ربع

عاجل ..القابضة للمياه تفعيل خدمة سداد والاستعلام عن الفواتير إلكترونيا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. نجم الأهلي يثير الجدل عن رحيله

منذ ساعتين و 19 دقيقة

سيد عبد الحفيظ يعيد نجم بيراميدز للأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

لماذا غدر اليهود بترامب في الانتخابات ولم يدعموه؟ مصطفى الفقي يجيب (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

"جريمة الـ 5 سنوات".. قذافي دفن صديق عمره ووضع جثة زوجته داخل الديب فريز

منذ ساعتين و 50 دقيقة

متحدث الحكومة يكشف عن موعد تطبيق قرار غلق المحلات

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. بشرى سارة من الحكومة بشأن الحصول علي لقاح فيروس كورونا

منذ حوالي 22 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:20 م

عاجل.. نجم الأهلي يثير الجدل عن رحيله

مفاجأة.. سيد عبدالحفيظ يُنهي الصفقة الكبرى للأهلي

03:58 م

تحذير عاجل من جهاز حماية المستهلك للمواطنين

08:38 ص

محمد فاروق يثير الغموض بعد أنباء انتقاله إلى الأهلي

03:54 م

متحدث الحكومة يكشف عن موعد تطبيق قرار غلق المحلات

08:28 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نواجه الموجة الثانية من كورونا؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | كيف ربى عبد الناصر أولاده؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: 4 سنوات في البيت الأبيض