رسالة دعم من ليفربول لـ"محمد صلاح"

وجه ليفربول الإنجليزي رسالة دعم إلى نجمه المصري محمد صلاح وذلك قبل يومين من استئناف مباريات المنتخب الوطني في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية.





ونشر الحساب الرسمي لليفربول على موقع "تويتر" صورة لمحمد صلاح مع منتخب "الفراعنة" وعلق قائلا: "صباح الخير يا ريدز، الملك صلاح يبدو مستعدا لمباريات المنتخب المصري".





ويستضيف المنتخب المصري منتخب توجو يوم 14 نوفمبر الجاري، على استاد القاهرة في لقاء الذهاب، على أن تقام مباراة الإياب على أرض المنافس بعد ثلاثة أيام من ذلك.





ويتصدر منتخب جزر القمر المجموعة السابعة برصيد 4 نقاط، ويليه منتخب كينيا في المركز الثاني برصيد نقطتين، ومن ثم مصر بالمركز الثالث برصيد نقطتين أيضا، ويتذيل منتخب توغو ترتيب المجموعة برصيد نقطة وحيدة.



