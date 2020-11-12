حقيقة سقوط طائرة لقوات حفظ السلام بسيناء

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 04:28 م
أرشيفية
أرشيفية
كريم وزيري
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أفادت عدد من وكالات الأنباء العالمية عن مقتل ٧ جنود من المراقبين الدوليين من جنسيات مختلفة منهم أميركيين وفرنسيين وتشيكيين  في تحطم مروحية تابعة لقوة حفظ السلام بالشرق الأوسط وذلك إثر عطل فني بالطائرة.

فيما أفاد مصدر مسئول للفجر أن الطائرة سقطت خارج شبه جزيرة سيناء إثر عطل فني بالطائرة أثناء تحليقها في الأجواء.

وتتميز قوات حفظ السلام والتي يتكون أفرادها من مدنيين وغير مدنيين بقبعات زرقاء، هذه القوات عالمية لا بلد لها  ينتمي أفرادها لبلدان عديدة من العالم، وقوات حفظ السلام هي واحدة من عمليات الأمم المتحدة، إلا أن مجلس الأمن التابع لهيئة الأمم المتحدة هو المسؤول عن إصدار القرار بنشرها من عدمه، من مهام قوات حفظ السلام العمل على تنفيذ اتفاقيات السلام، تعزيز الديموقراطية، نشر الأمن والاستقرار، تعزيز سيادة القانون، العمل على دفع عجلة التنمية والعمل على تحقيق حقوق الإنسان.

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قوات حفظ السلام سيناء سقوط طائرة الفجر

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