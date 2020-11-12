حقيقة سقوط طائرة لقوات حفظ السلام بسيناء

أفادت عدد من وكالات الأنباء العالمية عن مقتل ٧ جنود من المراقبين الدوليين من جنسيات مختلفة منهم أميركيين وفرنسيين وتشيكيين في تحطم مروحية تابعة لقوة حفظ السلام بالشرق الأوسط وذلك إثر عطل فني بالطائرة.





فيما أفاد مصدر مسئول للفجر أن الطائرة سقطت خارج شبه جزيرة سيناء إثر عطل فني بالطائرة أثناء تحليقها في الأجواء.



