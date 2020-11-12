تراجع طلبات إعانة البطالة الأمريكية بأكبر وتيرة في 5 أسابيع

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 04:58 م
بوابة الفجر
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أظهرت بيانات صادرة عن وزارة العمل الأمريكية، اليوم الخميس، أن عدد طلبات إعانة البطالة الجديدة في الولايات المتحدة انخفض إلى 709 آلاف طلب في الأسبوع المنتهي في 7 نوفمبر الماضي، بانخفاض 48 ألف طلب في الأسبوع السابق له بعد التعديل بالرفع.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن عدد طلبات إعانة البطالة الأمريكية سوف يتراجع إلى 730 ألف طلب في الأسبوع الماضي.

كما تراجع المتوسط الأسبوعي لطلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة خلال الأربعة أسابيع الماضية بنحو 33.35 ألف طلب، ليصل إلى 755.2 ألف طلب في الأسبوع المنصرم.

كما هبطت طلبات إعانة البطالة الأمريكية المستمرة بنحو 436 ألف طلب، لتسجل 6.78 مليون طلب في الأسبوع المنتهي في 31 أكتوبر/تشرين الأول.

وبحلول الساعة 1:35 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض الدولار الأمريكي مقابل اليورو بنحو 0.2 بالمائة ليصل إلى 1.1798 دولار.

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