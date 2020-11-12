راكيتيتش يكشف حقيقة خلاف ميسي مع نجم برشلونة

نفى الكرواتي إيفان راكيتيتش نجم برشلونة السابق وأشبيلية الحالي وجود خلاف بين ثنائي برشلونة الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد الفريق الكتالوني وزميله الفرنسي أنطوان جريزمان.





وأفادت صحيفة سبورت الإسبانية بأن العديد من الأنباء انتشرت حول رفض ميسي لوجود جريزمان في برشلونة وهو ما يؤثر على علاقتهما داخل الملعب وفي غرف الملابس.





وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن راكيتيتش لعب في برشلونة 6 مواسم قبل أن يرحل في صيف 2020 ويعود إلى أشبيلية، حيث زامل جريزمان طوال موسم كامل.





وقال راكيتيتش في تصريحات أبرزتها صحيفة سبورت الإسبانية:"ما رأيته هو أنهما متوافقان بشكل جيد للغاية".

وأضاف: "علاقتهما جيدة للغاية ويقضيان الكثير من الوقت معًا في غرفة خلع الملابس".





وتابع:"إذا بدأ الثنائي في تسجيل الأهداف فلن يتم سماع مثل تلك الشائعات مرة أخرى، إنه مطلب الفرق الكبيرة دائمًا، ولكن لا تقلقوا لأنهما شخصين رائعين وأتمنى لهما كل التوفيق".





وعن اندماجه مع أشبيلية، علق راكيتيتش قائلاً:"ستقاس تجربتي بما أفعله على أرض الملعب، أحتاج إلى القليل من الوقت، أشبيلية ليس برشلونة، فهناك اختلاف في طريقة اللعب".





واختتم راكيتيتش تصريحاته قائلاً:"أي لاعب يرغب في اللعب بشكل مستمر، لقد قدمت آداءاً رائعًا مع بداية عودتي إلى هنا، لدي الحماس لتقديم أفضل ما لدي وقادرون على المنافسة بقوة".



