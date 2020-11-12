بيان مهم من الأرصاد بشأن طقس الغد.. وتحذيرات من هذه الظاهرة

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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الخميس، عن حالة الطقس غدا الجمعة، حيث تشهد البلاد انخفاض في درجات الحرارة ومعدلات الرطوبة.



وحذرت الهيئة في بيان، من شبورة في الساعات الاولي من الصباح، مناشدة المواطنين بتوخي الحذر اثناء القيادة.



وأشارت الهيئة، إلى شمال البلاد تتأثر بمنخفض جوي علي البحر المتوسط بينما يتاثر جنوب البلاد بامتداد منخفض السودان الموسمي.



وأوضحت أن البلاد تشهد غدا الجمعة طقس معتدل علي معظم أنحاء البلاد فيما تشهد السواحل الشمالية طقس لطيف.



وليلا تتوقع الهيئة أن يسود طقس بار علي القاهرة الكبري والوجه البحري وشمال الصعيد ولطيف علي جنوب سيناء بينما يكون مائل للبرودة علي جنوب الصعيد والسواحل الشمالية.



وكشفت الهيئة عن أبرز الظواهر الجوية غدًا الجمعة، عن شبورة في الساعات الاولي من الصباح علي القاهرة والسواحل الشمالية وتكون كثيفة علي الوجه البحري ومدن القناة مصحوبة بسقوط أمطار متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية "السلوم - مطروح- سيدي براني" وأمطار خفيفة الي متوسطة علي الإسكندرية، كما تكون الرياح معتدلة علي معظم انحاء البلاد تنشط أحيانًا علي البحر الأحمر وخليج السويس.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيف الي معتدل وارتفاع الموج من متر الي متر ونصف شمالية شرقية أما حالة البحر الأحمر تكون معتدل وارتفاع الموج من متر ونصف الي مترين وربع والرياح شمالية غربية.



وعن درجات الحرارة غدًا الجمعة، بالقاهرة الكبرى والوجه البحري 25 للعظمى والصغرى 16، وعلى السواحل الشمالية 23 للعظمى والصغرى 20، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 28 للعظمى والصغرى 24، وعلى شمال الصعيد 25 للعظمى والصغرى 17، وعلى جنوب الصعيد 29 للعظمى والصغرى 20.

