خوفا من الأهلي.. الزمالك يتحرك للحفاظ على نجمه "المتألق"

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 04:29 م
الزمالك
الزمالك
الفجر الرياضي
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يبحث مسئولو نادي الزمالك ملف تجديد عقد نجمه يوسف أوباما في الفترة المقبلة بعد وجود أزمة خلال الأيام الماضية.

ويرغب أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة بنادي الزمالك، في حسم ملف تجديد عقد أوباما خاصة أنه من العناصر الأساسية بالقلعة البيضاء.

وعرض نادي الزمالك على يوسف أوباما 8 ملايين جنيه في الموسم الواحد، وهو ما يرفضه اللاعب تماما حيث يطلب زيادة هذا المبلغ إلى 12 مليون جنيه.

ويمكن ليوسف أوباما التوقيع لأي ناد في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، خاصة أن عقده ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وتخشى إدارة النادي الأبيض توقيع اللاعب للأهلي أو بيراميدز خاصة في ظل قدرة الناديين على تلبية طموحات اللاعب المادية.

ويستعد الزمالك لخوض مباراة قوية أمام الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 27 نوفمبر الجاري وسط اهتمام إعلامي كبير بالحدث التاريخي الذي يحدث لأول مرة في تاريخ الناديين.

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يوسف اوباما للاهلي رياضة الاهلي اخبار الزمالك

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