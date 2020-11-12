الادارية العليا تقضي بعودة 3 مرشحين بانتخابات النواب لسباق الاعادة بعد إعلان سقوطهم

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 04:16 م
بوابة الفجر
هدير حمزة
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قضت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولي، بمجلس الدولة، اليوم الخميس، بالغاء القرار الصادر من الهيئة الوطنية للانتخابات باعلان استبعاد المرشحين" أحمد عبد الحميد عبد الحميد الدخيلة اسكندرية - علي مهني مسعود "دائرة حوش عيسي بالبحيرة" - أحمد فتحي الدين" الفيوم، وقضت بعودتهم سباق الاعادة من جديد بدوائرهم.

وكانت المحكمة، أصدرت الأحد، العديد من الأحكام، حيث رفضت 15 طعنًا، كما قضت المحكمة بعدم قبول طعنان آخران، وارجأت الفصل في 6 طعون آخرين لجلسة اليوم الاربعاء.

وكانت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولي فحص، أصدرت الاحد الماضي، عددا من الأحكام الخاصة بالطعون على إعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب 2020.

وتضمنت الأحكام 48 طعنا بالرفض، وقضت المحكمة بعدم الاختصاص الولائي بنظر 60 طعنا، وقررت إحالتهم لمحكمة النقض للفصل في موضوع الطعون، والتي تطالب باستبعاد مرشحين ببعض الدوائر ظهرت نتيجة الانتخابات في المرحلة الأولى بالنجاح، وباكتسابهم العضوية البرلمانية بإعلان النتيجة، أصبحت محكمة النقض المختصة بالفصل في مدى صحة العضوية من عدمه طبقًا للقانون والدستور، لاكتسابهم مركز قانوني.

وقضت المحكمة في طعن واحد بترك الخصومة، كما أصدرت 5 أحكام بعدم القبول لـ5 طعون.

ونظرت المحكمة الإدارية العليا، نحو 108 طعون، من جميع محافظات مصر، على نتيجة المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب.

ومن بين الطعون المقدمة؛ طعن واحد في أحدى دوائر محافظة الجيزة، و5 طعون في البحيرة، و7 طعون في الإسكندرية، وطعنان في قنا، ومثلهما في الفيوم وأسوان، و3 طعون في البحر الأحمر، وطعن واحد في الأقصر، وطعن واحد من مطروح، و5 طعون في سوهاج، و3 طعون في بني سويف، و4 طعون في أسيوط.

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