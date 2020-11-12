الانتاج الحربي يحصل على توقيع محمد الشبيني

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 04:13 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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حصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإنتاج الحربي على توقيع محمد الشبيني مدافع حرس الحدود السابق وذلك لمدة أربعة سنوات.


تم توقيع العقود في حضور خالد مهدي مدير الكرة بالفريق والذي أكد أن الصفقة جاءت بناء على رغبة مختار مختار المدير الفني للإنتاج الحربي.


وبذلك يكون الإنتاج قد حصل على الصفقة الرابعة خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية وذلك بعد ضم إسلام جابر مدافع الداخلية وأحمد حسن مكي من سموحة وحسن ياسين لاعب منتخب السويس.

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مختار مختار محمد الشبيني الدوري المصري الإنتاج الحربي

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