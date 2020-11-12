مصر تدين استهداف مقر سفارة السعودية في لاهاي

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 04:12 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أصدرت وزارة الخارجية بيانا اليوم أدانت فيه الهجوم الذي استهدف مقر سفارة السعودية في لاهاي.

وقالت الخارجية في البيان إن جمهورية مصر العربية تعرب عن بالغ قلقها وإدانتها لإطلاق النار الذي تعرض له مقر سفارة المملكة العربية السعودية في مدينة لاهاي اليوم، وأنها تتابع ملابسات هذا الاعتداء الجبان وتثق في الإجراءات التي تتخذها السلطات الهولندية للكشف عن الجناة.

كما اكدت الوزارة علي وقوف مصر وتضامنها مع الشقيقة السعودية فيما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها وسلامة مواطنيها في كل مكان.

وكانت أصدرت وزارة الخارجية بيانا ايضا أدانت فيه الهجوم الوحشي الذي وقع في شمال موزمبيق على يد ميليشيات متطرفة، والذي راح ضحيته أكثر من 50 شخصًا مدنيًا من بينهم أطفال.

وأوضح البيان أن مصر تشدد على ضرورة تكاتف المجتمع الدولي من أجل اقتلاع آفة الإرهاب والتطرف من جذورها، مؤكدةً أن مثل هذه الأفعال الإرهابية الخسيسة تستهدف زعزعة الاستقرار في القارة الأفريقية، وليس لها أي علاقة بالدين الإسلامي الحنيف أو بأي من الأديان والقيم الإنسانية التي تدعو للتسامح والإخاء والاستقرار والسلام.

كما أصدرت وزارة الخارجية أمس الأربعاء بيانا أدانت فيه بأشد العبارات الهجوم الغاشم الذي وقع في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، مستهدفًا بعبوة ناسفة مراسم إحياء ذكرى انتهاء الحرب العالمية الأولى، وأسفر عن إصابة عدد من الأشخاص من جنسيات مختلفة.

وقالت الخارجية في البيان، إن جمهورية مصر العربية تعرب عن صادق تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين؛ فإنها لتشدد مُجددًا على استهجانها البالغ لهذه الممارسات النكراء التي تتبرأ منها الفطرة الإنسانية السوية، وتؤكد وقوفها بجانب المملكة العربية السعودية الشقيقة فيما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقراراها.

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