تكثيف الاجراءات لإقامة مهرجان "نجم الجامعة" للمواهب الفنية بجامعة دمنهور

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أكد الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لانطلاق فعاليات الموسم الخامس لمسابقة نجم الجامعة فى الفترة من 14-22 نوفمبر الجاري، والتي تتم بين طلاب الكليات فى عدد من المجالات الفنية "إنشاد دينى، غناء، عزف فردى، وتمثيل" بالإضافة إلى مواهب الفنون التشكيلية.



وتقام المسابقة على ثلاث مراحل، المرحلة الاولى داخل كليات الجامعة أما المرحلتين الثانية والثالثة على مستوى الجامعة لمدة عشرة أيام على أن يكون حفل الختام يوم ٢٦ من ذات الشهر.



وشدد رئيس جامعة دمنهور على الإلتزام بالإجراءات الإحترازية المتبعة أثناء الفعاليات نظرا للظروف الحالية وإتخاذ جميع التدابير الوقائية من مراعاة مسافات التباعد وعدم التزاحم والإلتزام بإرتداء الكمامات الواقية ووضع بوابات التعقيم فى جميع الأماكن الخاصة بالمسابقة وذلك للوصول لأعلي مستوي من اتباع الإجراءات الإحترازية.