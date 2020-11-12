ختام فـعـالـيات التدريب البرمائى المشترك الـمصرى الـبـريطـانـى (T-1)

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 04:06 م
بوابة الفجر
كريم وزيري
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اختتمت فعاليات التدريب البرمائي المشترك المصرى البريطاني (T-1) وذلك بمشاركة حاملة المروحيات المصرية " أنور السادات " من طراز الميسترال ومجموعتها القتالية والفرقاطة " شرم الشيخ " طراز بيرى ولنش الصواريخ " على جاد " من طراز سليمان عزت وسفينة الإبرار ALBION" HMS "البريطانية ومجموعاتها القتالية المصاحبة وعدد من الفرقاطات واللنشات.

تضمن التدريب العديد من الأنشطة التدريبية المختلفة ذات الطابع الإحترافي منها التدريب على تنفيذ تشكيلات الإبحار المختلفة والتى أظهرت مدى قدرة الوحدات المشتركة على إتخاذ أوضاعها بدقة وسرعة عالية وكذا تنفيذ تدريبًا متميزًا لتبادل وسائط الإبرار البحرى بين الجانبين عكس مدى التناغم والكفاءة القتالية العالية التي يتمتع بها كافة العناصر المشاركة فى التدريب.

كما أشتمل التدريب أيضا على تنفيذ تدريب لحماية السفن التى تحمل شحنات هامة وتأمينها مع التدريب على عمليات الإعتراض البحري طبقًا للمواثيق والقوانين الدولية وكذا تنفيذ تدريبًا للدفاع الجوى لمواجهة التهديدات الجوية وتأمين الوحدات البحرية فى نطاق عملها.

هذا وقد شهدت المرحلة الختامية للتدريب تنفيذ عملية برمائية ناجحة لإبرار مجموعات من القوات المحمولة بحرًا أو المحملة على وسائط الإبرار والقوات الخاصة البحرية وتأمينها حتى وصولها للساحل وتنفيذ عملية إقتحام ناجحة للشاطئ تمهيدًا لإبرار القوة الرئيسية.

وقد تفقد الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية القوات المشاركة فى التدريب من الجانبين وأشاد بما لمسه من إستعداد قتالى عالى للقوات، وكفاءة فنية عالية للمعدات والوحدات البحرية مؤكدًا على أهمية تنفيذ مثل هذه التدريبات لتوحيد المفاهيم وتبادل نقل الخبرات خاصة مع البحرية البريطانية والتى تعد واحدة من أعرق البحريات فى العالم.

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