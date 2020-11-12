"الانصارى": إنشاء مركز كلى متكامل بمستشفى الفيوم العام خلال عام

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 04:06 م
بوابة الفجر
ريهام على
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قال الدكتور احمد الانصارى، محافظ الفيوم، إنه سيتم إنشاء مركز كلى متكامل بمستشفى الفيوم العام خلال أقل من عام تبرع من مجموعة البطحاء القابضة بدولة الإمارات العربية الشقيقة.

وشدد "الأنصاري" على ضرورة التطبيق الحاسم للإجراءات الوقائية والاحترازية التى قررتها الدولة، للوقاية من الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد على البلاد، مؤكدًا أن هناك تنسيق كامل بين الجهاز التنفيذي في التعامل مع هذا الملف الهام، لأن مرحلة الوقاية أفضل من مرحلة العلاج، مضيفًا أنه يقوم يوميًا بمراجعة تقارير مديرية الصحة في هذا الشأن، كما تم تكليف رؤساء مجالس المدن بالتنسيق مع مديرية الصحة لمراجعة نوبتجيات الفرق الطبية بالمستشفيات بنطاق كل مدينة، والتأكد من توفير وسائل الحماية الشخصية للفرق الطبية بالمستشفيات حفاظًا على سلامتهم، لافتًا إلى ضرورة الدور التوعوي لكافة الجهات في تحذير المواطنين من خطورة فيروس كورونا وتطبيق الإجراءات الوقائية لمنع انتشار الفيروس مرة أخرى.


جاء ذلك خلال لقاء محافظ الفيوم مع مراسلي الصحف ووسائل الإعلام المختلفة، والذى عُقد بهدف تبادل الرؤى والنقاشات حول أبرز الموضوعات التنموية على أرض المحافظة.

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