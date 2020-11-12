الأحد.. افتتاح فرع المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين بالإسماعيلية



وصرح السيد أمين عام المجلس أنه جاري التنسيق مع السادة المحافظين لتنظيم زيارات ميدانية للمحافظات المختلفة خلال المرحلة المقبلة والتواصل الدائم والمباشر مع أسر الشهداء والمصابين بكافة محافظات الجمهورية.

يزور السيد اللواء أشرف الخطيب، أمين عام المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، محافظة الإسماعيلية يوم الأحد المقبل الموافق 15 نوفمبر 2020 وذلك لإعادة إفتتاح المكتب الإقليمي بالمحافظة عقب تطويره وتوقيع بروتوكول للتعاون في مجال تقديم الرعاية الإجتماعية والطبية والثقافية بين المجلس ومحافظة الإسماعيلية.كما سيتم عقد لقاء مفتوح بين السيد أمين عام المجلس وأسر شهداء ومصابي محافظة الإسماعيلية في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بمقر المحافظة القديم بشارع محمد علي للإستماع إلى أرائهم ومقترحاتهم بشأن خدمات الرعاية المقدمة لهم، علمًا بأنه لن يُسمح بالدخول إلا لأسر الشهداء والمصابين المقيدين بقواعد بيانات المجلس من محافظة الإسماعيلية فقط مع ضرورة إحضار بطاقة الرقم القومي وكارنيه المجلس والإلتزام الكامل بالإجراءات الإحترازية الخاصة بمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.