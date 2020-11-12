"مزيكا" تطرح البرومو الرسمى لمفاجأة.. دويتو هاني شاكر واحمد سعد "يا بخته"





طرحت شركة "مزيكا"، على السوشيال ميديا وعلى قناة مزيكا الفضائية، البرومو الرسمي، لأغنية "يابخته" الجديدة التى سيقدمها لأول مرة معا أمير الغناء العربى الفنان هانى شاكر، والنجم أحمد سعد، والمقرر طرحها قريبا.







