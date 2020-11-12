بمشاركة محافظة الفيوم.. ختام فعاليات ورشة عمل مشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 04:02 م
بوابة الفجر
ريهام على
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 اختتمت، اليوم الخميس، فعاليات ورشة عمل مشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية بمشاركة محافظة الفيوم، ممثلة فى وحدة السكان وفرع المجلس القومي للسكان بالمحافظة.

 واستمرت الفعاليات على مدار ٤ أيام، من ٩: ١٢ نوفمبر الجاري، وعقدت بأحد فنادق مصر الجديدة، بالتنسيق بين وزارة التنمية المحلية وصندوق الأمم المتحدة للسكان، بهدف التعريف بالقضية السكانية وآليات تنفيذ مشروع تسريع الاستجابة المحلية، وبناء قدرات العاملين بالقضية السكانية بالمحافظات المشاركة بالورشة وهى: الفيوم، الجيزة، بنى سويف، القليوبية، المنيا، وكذلك تحسين وتطوير الآداء بوحدات السكان بتلك المحافظات.

وجاء ذلك بحضور الدكتورة فاطمة الزهراء جيل مدير مشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية ورئيس وحدة السكان المركزية بوزارة التنمية المحلية، والدكتور علاء بكر مستشار التطوير المؤسسي لمشروع تسريع الاستجابة المحلية بالوزارة، والدكتورة سها حسن مستشار تحليل البيانات بالمشروع وعضو هيئةالتدريس بحامعة القاهرة، والدكتورة انجي جمال مستشار بناء القدرات بوزارة التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين الجرف مستشارة المتابعة والتقييم بالوزارة.

وكما جاءت ورشة العمل فى إطار الجهود التى تبذلها وزارة التنمية المحلية، لمساندة الدولة فى مجابهة الزيادة السكانية وتطبيق الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية ٢٠٣٠، والقيام بواجباتها ومهامها فيما يخص هذا الملف الحيوى المهم، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالتنسيق مع المجلس القومى للسكان، بشأن مشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية، للعمل على خفض معدلات الزيادة السكانية، وإعادة توزيع السكان ورسم الخريطة السكانية، وتقليل التفاوت فى المؤشرات التنموية بين المناطق الجغرافية، لتحقيق العدالة والسلام الاجتماعى.

وأشارت مدير مشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية، إلى أن الورشة جاءت بمشاركة ٢٩ متدربا يمثلون أفرع وحدات السكان والمجلس القومى للسكان بمحافظات الفيوم وبني سويف والمنيا والجيزة والقليوبية، إضافة لعدد ٩ مدربين يمثلون وزارتي التنمية المحلية والصحة والسكان، فضلا عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وتضمنت الورشة ١٤ محاضرة، و٦ حلقات نقاشية عامة، و٣ جلسات حوارية، وجلستي الافتتاح والختام، بجانب عدد من الاختبارات القبلية والبعدية بعدد من المحاضرات، لبيان مدى الاستفادة التى اكتسبها المتدربين.

وأضافت مدير المشروع، أن الورشة تناولت عددًا من المحاور، على مدار أربعة أيام، من أهمها أهداف المشروع والخطة التفصيلية وأهم المؤشرات وآليات تحقيقها، وعرض مسح خصائص القرية المصرية والمعلومات المتاحة بالجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء، والتعرف على نظام المعلومات المتاح بوزارة التنمية المحلية، ونظم المعلومات الجغرافية والمتغيرات المكانية، ومناقشات عامة حول انجازات وتجارب المحافظات المشاركة بالورشة لتبادل الخبرات واستعراض الدروس المستفادة، إضافة إلى تناول الفكرة العامة عن الهيكل التنظيمى للمشروع والرؤية المستقبلية والقضية السكانية ومتابعة أداء البرنامج السكانى والإستراتيجية القومية للسكان والتنمية واستقراء عرض المؤشرات السكانية ونقاط وآليات التشبيك مع المبادرات المحلية ( مشروع تنمية الصعيد بوزارة التنمية المحلية) وحلقات نقاشية حول الإطار المؤسسى لمهام وحدة السكان والمجلس القومي وإجراءات التنفيذ، وأهمية التخطيط المبنى على النتائج فى متابعة الخطط، بجانب عرض خطط المحافظات فضلا عن استعراض أساليب المتابعة وإعداد التقارير لوضع المؤشرات السكانية.

وكشفت مدير المشروع، بأن ورشة العمل تهدف إلى تعزيز إطار حوكمة البرنامج السكانى من خلال دعم الإطار المؤسسي الذى يحكم تنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان وأهداف التنمية المستدامة، وتفعيل المنظومة المعلوماتية السكانية على مستوى المحليات بما يضمن إدارة الملف السكانى بناءً على أدلة وبراهين، وتحفيز المشاركة المجتمعية من القطاعين الخاص والأهلى، لتحقيق الاستدامة فى تنفيذ الأنشطة السكانية لتغير الأنماط السلوكية تجاه مفهوم الأسرة الصغيرة.

وخرجت الورشة بعدد من النتائج والتوصيات والمقترحات منها زيادة التنسيق والتعاون بين وحدات السكان وفروع المجلس القومي للسكان بالمحافظات المشاركة بورشة العمل، والعمل على التخطيط - خلال فترة كافية - لوضع الخطة السنوية بناء على الاحتياجات الفعلية، وتكثيف الجهود ودعم إجراءات العمل للمواجهة الإيجابية للقضايا والمشكلات السكانية، والعمل على بناء قدرات العاملين بوحدات السكان بالمحافظات، ونشر الوعى بأهمية العمل المجتمعي، ومواصلة تعزيز التعاون بين وحدات السكان وفروع المجلس القومي للسكان، والمشاركة في وضع حلول إيجابية للمشكلات السكانية، واستمرار تشكيل وحدات السكان بباقي المحافظات.

وفي ختام الورشة أعرب المشاركون عن تقديرهم لجهود وزارة التنمية المحلية والقائمين على ورشة العمل، لتأهيل وبناء قدرات المتدربين من وحدات السكان وفروع المجلس القومي للسكان فضلا عن أعضاء فروع المجلس الإقليمي للسكان بالمحافظات.

الجدير بالذكر أن محافظة الفيوم شاركت بفريق عمل وحدة السكان بالتنسيق مع فرع المجلس القومى للسكان وفرع المجلس الإقليمي للسكان بالمحافظة، والذى ضم محمد مصطفى محمد محجوب رئيس وحدة السكان بالمحافظة، وايناس عبدالله سيد مدير عام فرع المجلس القومى للسكان بالفيوم، ومحمد خميس عبد العظيم الخطيب، عضو الفريق الإعلامى بالإدارة المركزية لشئون مكتب محافظ الفيوم، وأحمد عويس طنطاوي عضو وحدة السكان بالمحافظة، وأمنية خالد عبدالرحمن ممثل شباب المجلس الإقليمى للسكان بالفيوم.
بمشاركة محافظة الفيوم.. ختام فعاليات ورشة عمل مشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية
بمشاركة محافظة الفيوم.. ختام فعاليات ورشة عمل مشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية

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