"الأنصاري": قريباً إطلاق حملة Eco Egypt للترويج للسياحة البيئية بمحافظة الفيوم

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 03:58 م
بوابة الفجر
ريهام على
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قال الدكتور احمد الأنصاري، محافظ الفيوم، أن وزارة البيئة ستطلق قريبًا حملة Eco Egypt "ايكو إيجبت" بمحافظة الفيوم للترويج للسياحة البيئية بالمحافظة ورفع الوعى البيئي لدى المواطنين بأهمية المحميات الطبيعية وثرواتها.

جاء ذلك خلال لقاء محافظ الفيوم مع مراسلي الصحف ووسائل الإعلام المختلفة، والذى عُقد بهدف تبادل الرؤى والنقاشات حول أبرز الموضوعات التنموية على أرض المحافظة.


خلال اللقاء أكد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، أن الدولة تضع قطاع الصحة أولوية أولى، مثمنًا دور المبادات الرئاسية في هذا الشأن والتي ساهمت بشكل كبير فى تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، مثل مبادرة 100 مليون صحة التي نجحت في السيطرة على فيروس C والأمراض السارية مثل الضغط والسكر، وكذا مبادرة الانتهاء من قوائم الانتظار للتخفيف من معاناة المرضى، مشيرًا أن قطاع الصحة بمحافظة الفيوم يحتاج إلى جهود كبيرة حتى يتمكن من آداء دوره فى تقديم خدمة صحية لائقة لأبناء المحافظة.

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