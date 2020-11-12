محمد فاروق يثير الغموض بعد أنباء انتقاله إلى الأهلي

أثار محمد فاروق لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز الغموض خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد الأنباء التي اشارت إلى إقترابه من الإنتقال لنادي الأهلي الموسم القادم.









وقام فاروق بإعادة نشر صورة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي لتبادل الصور " إنستجرام " مرتدياً قميص النادي الأهلي خلال مشاركته في المباراة الودية ضد أتلتيكو مدريد الإسباني قبل ثلاثة أعوام.









يُذكر أن الاهلي قد أعلن يوم أمس إنضمام المغربي بدر بانون قادماً من صفوف فريق نادي الرجاء المغربي بعقد لمدة أربعة أعوام.







