إيران.. قوات الأمن تعتقل رئيس حركة النضال المعارضة فرج الله جعب

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 03:55 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
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أعلن الامن الايراني القاء القبض على رئيس "حركة النضال" فرج الله جعب، والتي تعتبرها إيران حركة انفصالية.

 

وزعمت السلطات الإيرانية، أن "جعب عنصر رئيسي ضالع في الهجوم الذي استهدف عرضاً عسكرياً في مدينة أهواز مركز محافظة خوزستان جنوب غرب إيران قبل أكثر من عامين".

 

 وفي سياق آخر، تواصل الولايات المتحدة الأمريكية، فرض عقوبات على النظام الإيرانى، بعدما أعلنت خلال شهر سبتمبر الماضى، دخول جميع العقوبات الأممية على إيران حيز التنفيذ.

 

وقد أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، في وقت سابق، فرض حزمة جديدة من العقوبات على مشتريات إيران للمكونات الإلكترونية.

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