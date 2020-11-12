ضياء السيد يكشف كواليس رحيل أحمد حجازي عن وست بروميتش

كشف ضياء السيد المدير الفني لمنتخب مصر الأسبق الكواليس التي جاءت وراء رحيل أحمد حجازي لاعب الفريق الأول لكرة القدم السابق بنادي وست بروميتش ألبيون الإنجليزي والإنضمام لإتحاد جدة السعودي.









وقال ضياء السيد في تصريحات إذاعية: " أحمد حجازي إتصل بي هاتفياً وإستغرقت المكالمة أكثر من ساعة وربع الساعة وذلك قبل إنتقاله لناديه السعودي الجديد".









وأضاف: " حجازي وضح لي الضغوطات التي تعرض لها من أجل الرحيل خاصةً أنه أراد البقاء في البريميرليج لكن فريقه كان يريد أموال نظير بيعه وهو ما حدث".



