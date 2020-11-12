عاجل.. مصر تدين استهداف السفارة السعودية في هولندا
الخميس 12/نوفمبر/2020 - 03:49 م
رقية جمال
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أعربت مصر عن إدانتها لاستهداف مقر السفارة السعودية في مدينة لاهاي الهولندية، وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل قبل قليل.
وتتابع الخارجية المصرية، ملابسات هذا الاعتداء الجبان وتثق في الاجراءات التي تتخذها السلطات الهولندية للكشف عن الجناة.
وأكدت مصر تضامنها مع السعودية فيما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها في أي مكان.
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