ضبط مرتكبي محاولة ذبح سائق "توك توك" وإلقاؤه بجوار كوبري بالبحيرة

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تمكن ضباط مباحث مديرية أمن البحيرة من كشف غموض العثور على سائق توك توك مصاب بجرح قطعى بالرقبة وملقى بالشارع بجوار كوبري قرية خنيزه التابعة لدائرة مركز شرطة كوم حمادة بمحافظة البحيرة حيث تبين أن وراء الواقعة شخصين قاموا باستدراج المجنى عليه لسرقة "التوك توك" الخاص.



كان مدير أمن البحيرة اللواء محمد والى تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة كوم حمادة بورود بلاغا بالعثور على "محمد صبري جاد" سائق توك توك مُقيم قرية كفر بولين بدائرة المركز ملقي علي الأرض بجوار كوبري قرية خنيزه ومصاب بجرح قطعى بالرقبة، ولم يتم العثور على "التوك توك" الخاص به.



على الفور تم تشكيل فريق من ضباط البحث الجنائي لسرعة كشف غموض الواقعة، وتمكن فريق البحث بالاشتراك مع ضباط مباحث مركز شرطة ايتاى البارود من ضبط المتهمين والمركبة النارية "توك توك " وبها أثار دماء السائق وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة.



واعترف المتهمان أنهما قاموا باستدراج المجني عليه أثناء سيره داخل مدينة كوم حمادة بزعم توصيلهم وأثناء سيرهم استغلا خلو الطريق من المارة وقام أحدهم بطعنه بسكين بالرقبة، وجاري تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة.