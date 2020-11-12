ضبط شخصين بحوزتهما 150 طربة لمخدر الحشيش بالبحيرة

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 03:21 م
بوابة الفجر
إسلام أمين
Advertisements
قرر المستشار أحمد عتمان رئيس نيابة أبو المطامير حبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات لضبطهما،بحوزتهما 150 طرية حشيش بالطريق الصحراوي بدائرة مركز شرطة أبو المطامير بمحافظة البحيرة.

وكانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالاشتراك مع ضباط مباحث مديرية أمن البحيرة قد تمكنت من ضبط عنصريين إجراميين لأحدهما معلومات جنائية لقيامهما بالإتجار فى المواد المخدرة،حيث تم ضبطهما وبحوزتهما 150 طربة حشيش بدائرة مركز شرطة أبو المطامير بمحافظة البحيرة.

وردت معلومات لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تفيد بقيام شخصين لهما "معلومات جنائية" بالاتجار فى المواد المخدرة متخذين من دائرة مركز شرطة أبو المطامير والمراكز المجاورة مسرحًا لمزاولة نشاطهم الاجرامى.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام ومديرية أمن البحيرة، تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما حال إستقلالهما سيارة بالطريق الصحراوى بدائرة مركز شرطة أبوالمطامير بمحافظة البحيرة، وبحوزتهما" 150 طربة لمخدر الحشيش وزنت 15 كيلو جرام،و كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالى- 2 هاتف محمول" وبمواجهتهما إعترفا بنشاطهما الإجرامى، حيث تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة واحد مليون وخمسون ألف جنيه تقريبًا.

أخبار تهمك

عاجل.. نجم الأهلي يثير الجدل عن رحيله

منذ ساعتين

الزمالك يفاجئ "زيزو" بعد عودته من الإصابة

منذ ساعة و نصف

سيد عبد الحفيظ يعيد نجم بيراميدز للأهلي

منذ ساعتين و 49 دقيقة

"جريمة الـ 5 سنوات".. قذافي دفن صديق عمره ووضع جثة زوجته داخل الديب فريز

منذ ساعتين و 29 دقيقة

عاجل ..القابضة للمياه تفعيل خدمة سداد والاستعلام عن الفواتير إلكترونيا

منذ حوالي 6 ساعات

محمد فاروق يثير الغموض بعد أنباء انتقاله إلى الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. تعافي نشوى مصطفى من كورونا بمعجزة

منذ يوم

تحذير عاجل من جهاز حماية المستهلك للمواطنين

منذ حوالي 8 ساعات

متحدث الحكومة يكشف عن موعد تطبيق قرار غلق المحلات

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. بشرى سارة من الحكومة بشأن الحصول علي لقاح فيروس كورونا

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. الدولار يكسر حاجز 15.60 جنيه للشراء في ثلاث بنوك

منذ ساعة و 7 دقيقة

مفاجأة.. سيد عبدالحفيظ يُنهي الصفقة الكبرى للأهلي

منذ ثلث ساعة

هدف الأهلي والزمالك.. الإسماعيلي يقترب من ضم صفقة مدوية

منذ أقل من ساعتين

لماذا غدر اليهود بترامب في الانتخابات ولم يدعموه؟ مصطفى الفقي يجيب (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

الزمالك يمنح لاعبه الضوء الأخضر للرحيل

منذ 17 دقيقة

إجراء جديد من إدارة ترامب تجاه بايدن بعد فوزه بانتخابات الرئاسة

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:20 م

عاجل.. نجم الأهلي يثير الجدل عن رحيله

تحذير عاجل من جهاز حماية المستهلك للمواطنين

08:38 ص

متحدث الحكومة يكشف عن موعد تطبيق قرار غلق المحلات

08:28 ص

مفاجأة.. سيد عبدالحفيظ يُنهي الصفقة الكبرى للأهلي

03:58 م

محمد فاروق يثير الغموض بعد أنباء انتقاله إلى الأهلي

03:54 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نواجه الموجة الثانية من كورونا؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | كيف ربى عبد الناصر أولاده؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: 4 سنوات في البيت الأبيض