ضبط شخصين بحوزتهما 150 طربة لمخدر الحشيش بالبحيرة

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قرر المستشار أحمد عتمان رئيس نيابة أبو المطامير حبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات لضبطهما،بحوزتهما 150 طرية حشيش بالطريق الصحراوي بدائرة مركز شرطة أبو المطامير بمحافظة البحيرة.



وكانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالاشتراك مع ضباط مباحث مديرية أمن البحيرة قد تمكنت من ضبط عنصريين إجراميين لأحدهما معلومات جنائية لقيامهما بالإتجار فى المواد المخدرة،حيث تم ضبطهما وبحوزتهما 150 طربة حشيش بدائرة مركز شرطة أبو المطامير بمحافظة البحيرة.



وردت معلومات لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تفيد بقيام شخصين لهما "معلومات جنائية" بالاتجار فى المواد المخدرة متخذين من دائرة مركز شرطة أبو المطامير والمراكز المجاورة مسرحًا لمزاولة نشاطهم الاجرامى.



عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام ومديرية أمن البحيرة، تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما حال إستقلالهما سيارة بالطريق الصحراوى بدائرة مركز شرطة أبوالمطامير بمحافظة البحيرة، وبحوزتهما" 150 طربة لمخدر الحشيش وزنت 15 كيلو جرام،و كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالى- 2 هاتف محمول" وبمواجهتهما إعترفا بنشاطهما الإجرامى، حيث تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة واحد مليون وخمسون ألف جنيه تقريبًا.