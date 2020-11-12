لابا كودجو ينضم لقائمة توجو بعد إنتهاء أزمته

أعلن الإتحاد التوجولي لكرة القدم في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس إنتهاء أزمة مهاجمه لابا كودجو المحترف في صفوف فريق نادي العين الإماراتي.









ويستعد منتخب توجو لمواجهة المنتخب المصري وذلك خلال الجولتين الثالثة والرابعة من مباريات تصفيات كأس الامم الافريقية المقرر لها في الكاميرون 2021.









وكان كودجو يعاني من عدم قدرته على الإنضمام لمنتخب بلاده قبل أن يوافق ناديه العين على تركه يشارك ضد المنتخب المصري حسبما أفاد الحساب الرسمي لمنتخب توجو عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر.



