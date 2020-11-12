"عبدالله " ختام فعاليات تدريب مجالس الأمناء في دعم العملية التعليمية بالفيوم

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 03:19 م
بوابة الفجر
ريهام على
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نظمت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم ( المشاركة المجتمعية )، بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير والبنك الأهلي تدريب دور مجالس الأمناء في دعم العملية التعليمية، بحضور الأستاذ محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، والدكتور أمين السيد الدسوقي، مدير عام الإدارة العامة للتربية الاجتماعية بالوزارة، والأستاذ حمدى الروبي، موجه عام التربية الإجتماعية والأستاذ عبدالنبي، بالتربية الاجتماعية، والأستاذ صابر هارون، مسئول المشاركة المجتمعية بسنورس وممثلي مؤسسة مصر الخير، والعلاقات العامة بالمديرية.

جدير بالذكر أنه تم تطوير وصيانة شاملة وتجهيز على أعلى مستوى عدد 3 مدارس بإدارة سنورس التعليمية ( مدرسة أبو سعاد - مدرسة منشأة كريم الابتدائية - مدرسة كريم تعليم أساسي ) بالتعاون بين مديرية التربية والتعليم بالفيوم، ومؤسسات المجتمع المدني ( مصر الخير والبنك الأهلى ).

بدأ البرنامج التدريبي يوم الثلاثاء الموافق 10 نوفمبر حتى الخميس 12 نوفمبر بقاعة كلية السياحة والفنادق، جامعة الفيوم، ويحتوى البرنامج التدريبي عدة محاور أهمها دور مجالس الأمناء في دعم العملية التعليمية، وفلسفة مجلس الأمناء ووضع خطة تنفيذية لعمل مجالس الأمناء في الفترة القادمة، يستهدف البرنامج التدريبي عدد 39 متدرب ( مجلس أمناء ومديري المدارس الثلاثة المستهدفة ).

أكد وكيل الوزارة لمديري المدارس على ضرورة المحافظة على المدارس التى تم تطويرها وصيانتها، ودور الإدارة المدرسية ودور مؤسسات المجتمع المدني في دعم العملية التعليمية.

قدم وكيل الوزارة رسالة شكر لمؤسسات ومنظمات المجتمع المدنى بالفيوم على مشاركتهم المتميزة الداعمة للعملية التعليمية بالفيوم، في تطوير عدد 3 مدارس وتجهيزها على أعلى مستوى، كما قدم رسالة شكر بصفة خاصة لمسئولى البنك الأهلى ومؤسسة مصر الخير، ومديري المدارس المستهدفة في التطوير وذلك للجهد المتميز المبذول في العمل.
"عبدالله " ختام فعاليات تدريب مجالس الأمناء في دعم العملية التعليمية بالفيوم
"عبدالله " ختام فعاليات تدريب مجالس الأمناء في دعم العملية التعليمية بالفيوم
"عبدالله " ختام فعاليات تدريب مجالس الأمناء في دعم العملية التعليمية بالفيوم
"عبدالله " ختام فعاليات تدريب مجالس الأمناء في دعم العملية التعليمية بالفيوم
"عبدالله " ختام فعاليات تدريب مجالس الأمناء في دعم العملية التعليمية بالفيوم
"عبدالله " ختام فعاليات تدريب مجالس الأمناء في دعم العملية التعليمية بالفيوم

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