4 حالات وفاة و773 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الكويت

سجلت وزارة الصحة في الكويت، 773 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 134932.

وأعلنت الصحة الكويتية، تسجيل أربع حالات وفاة إثر إصابتها بكورونا ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 830 حالة.

وفي وقت سابق، سجلت وزارة الصحة في الكويت، 608 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في الـ24 ساعة الماضية.

وشهدت الكويت، ارتفاعًا جديدًا في عدد الإصابات اليومية المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، في مؤتمرها الصحفي اليومي، بشأن مستجدات فيروس كورونا، ارتفاع إجمالي عدد الإصابات المسجلة بالفيروس إلى 126534 حالة منذ تفشي الفيروس في البلاد.

ورصدت وزارة الصحة الكويتية، 3 حالات وفاة إثر إصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 782 حالة.