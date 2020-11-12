بلماضي يُعلق على ما حدث لمحرز في مباراة ليفربول

علق جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر على غياب نجم محاربي الصحراء الدولي رياض محرز وذلك عن مباراة مانشستر سيتي ضد ليفربول والتي إنتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق يوم الأحد الماضي لحساب مباريات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.









وفي تصريحات نشرها الاتحاد الجزائري لكرة القدم عبر موقعه الإلكتروني على شبكة الإنترنت اليوم الخميس قال بلماضي: " وضعية محرز مع السيتي ليست مقلقة كما يعتقد البعض خاصةً أنه شارك في الكثير من المباريات خلال الموسم الجاري.









وأختتم: "محرز لدية شخصية قوية للغاية نفسياً يركز مع مباريات المنتخب الجزائري ولديه الرغبة من أجل تقديم الأفضل وليس لديه أي مشكلة وأتمنى له النجاح هو وزملائه".



