البورصة تربح 3.3 مليار جنيه في ختام أخر جلسة في الأسبوع

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، علي ارتفاع جماعي للمؤشرات، بعد ارتفاع النقد و المؤشرات العالمية، مع استمرار النشاط على الأسهم الخبرية و الأسهم المستفيدة من تخفيض الغاز و أهمها أسهم الحديد و البتروكيماويات و السويدى للكابلات .





وربح رأس المال السوقي 3.3 مليار جنيه، ليغلق عند 628.984 مليار جنيه.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 11017 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 2118 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 12990 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 4219 نقطة.