البورصة تربح 3.3 مليار جنيه في ختام أخر جلسة في الأسبوع
الخميس 12/نوفمبر/2020 - 02:51 م
نيفين سمير
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أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، علي ارتفاع جماعي للمؤشرات، بعد ارتفاع النقد و المؤشرات العالمية، مع استمرار النشاط على الأسهم الخبرية و الأسهم المستفيدة من تخفيض الغاز و أهمها أسهم الحديد و البتروكيماويات و السويدى للكابلات .
وربح رأس المال السوقي 3.3 مليار جنيه، ليغلق عند 628.984 مليار جنيه.
وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 11017 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 2118 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 12990 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 4219 نقطة.
كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.78% ليغلق عند مستوى 1992 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان، بنسبة 0.81% ليغلق عند مستوى 2912 نقطة.
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