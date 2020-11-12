9 لاعبين فقط فى القائمة الأولى لمنتخب السويس بالموسم الجديد

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 02:56 م
بوابة الفجر
محمود ابو الليل
Advertisements


استقر الجهاز الفنى لفريق منتخب السويس بقيادة أشرف خضر على القائمة الأولى للفريق بالموسم الجديد 2020 /2021 ، والتي ضمت 9 لاعبين فقط .

هذا وتمثلت القائمة في وجود كلا من : محمود كوكو و محمد عاطف ونادر عاطف حراس مرمى وكريم يكن و نور العريان ومحمد علاء هيكل و مصطفي حافظ و أحمد فتحي ومحمد عمارة.

وكانت ادارة منتخب السويس قد نجحت فى تدعيم صفوف الفريق بالتعاقد مع 14 لاعبا حتى الان، ابو النصر حلمي المقاولون العرب، وعماد علاء، وكريم عصمت الأوليمبي، ومحمد الدقي المنصورة، ورفعت مفتاح فاركو، احمد الجندي المريخ و محمد جبل المريخ، و احمد فراويلة المريخ، واحمد فتحي تلفونات بنى سويف، وابراهيم عوض مركز شباب بيلا، واحمد فوزي طنطا ، واحمد زغلول فاركو، مصطفي فرغلي بتروجيت، و اسلام أسامة نادى اسكو، استعدادًا لمنافسات دورى القسم الثانى بالموسم الكروى الجديد.

وجاءت مباريات نادي منتخب السويس الدور الأول كالتالى:

الجولة الأولى : م. السويس × نادي بورتو السويس
الجولة الثانية : النجوم × م. السويس
الجولة الثالثة : م. السويس × كوكاكولا
الجولة الرابعة : السكة الحديد × م. السويس
الجولة الخامسة : م. السويس × الترسانة
الجولة السادسة : بتروجيت × م. السويس
الجولة السابعة : م. السويس × المريخ
الجولة الثامنة : طنطا × م. السويس
الجولة التاسعة : م. السويس × نادى Zd
الجولة العاشرة : الداخلية × م. السويس
الجولة الحادية عشر : م. السويس × جمهورية شبين
الجولة الثانية عشر : الزرقا × م. السويس
الجولة الثالثة عشر : م. السويس × السرس الليان
الجولة الرابعة عشر : النصر × م. السويس
الجولة الخامسة عشر : م. السويس × القناة

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

عاجل.. "الصحة" تعلن ارتفاع جديد في إصابات كورونا.. و14 حالة وفاة

منذ يومين

إجراء جديد من إدارة ترامب تجاه بايدن بعد فوزه بانتخابات الرئاسة

منذ ساعتين و 25 دقيقة

عاجل.. نجم الأهلي يثير الجدل عن رحيله

منذ أقل من ساعة

متحدث الحكومة يكشف عن موعد تطبيق قرار غلق المحلات

منذ حوالي 7 ساعات

أمير مرتضى يخطط للرحيل عن الزمالك

منذ أقل من ساعة

عاجل.. تعافي نشوى مصطفى من كورونا بمعجزة

منذ حوالي 22 ساعة

هدف الأهلي والزمالك.. الإسماعيلي يقترب من ضم صفقة مدوية

منذ 42 دقيقة

عاجل.. بشرى سارة من الحكومة بشأن الحصول علي لقاح فيروس كورونا

منذ حوالي 20 ساعة

صراع ثلاثي في الدوري المصري على ضم نجم الأهلي

منذ ساعتين و 39 دقيقة

عاجل.. تعثر انتقال الصفقة الذهبية للأهلي

منذ يوم

لماذا غدر اليهود بترامب في الانتخابات ولم يدعموه؟ مصطفى الفقي يجيب (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

هدف الأهلي وبيراميدز.. سيراميكا كليوباترا يقترب من حسم صفقة مدوية

منذ حوالي 5 ساعات

تحذير عاجل من جهاز حماية المستهلك للمواطنين

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يجدد عقد أحمد ياسر ريان

منذ ساعة و 26 دقيقة

عاجل ..القابضة للمياه تفعيل خدمة سداد والاستعلام عن الفواتير إلكترونيا

منذ حوالي 5 ساعات

سيد عبد الحفيظ يعيد نجم بيراميدز للأهلي

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

الترسانة يضم لاعب النصر للتعدين

الترسانة يتسلح بصفقاتة الجديده أمام المريخ البورسعيدي

الترسانة يواجه أف سى مصر بالقسم الثاني

تعرف على مشوار النصر خلال فترة الإعداد للقسم الثانى

القناة يخسر من الإنتاج الحربي ويواجه المقاولون وديا

منتخب السويس يجدد عقد "مصطفى حافظ" لموسمين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:20 م

عاجل.. نجم الأهلي يثير الجدل عن رحيله

تحذير عاجل من جهاز حماية المستهلك للمواطنين

08:38 ص

متحدث الحكومة يكشف عن موعد تطبيق قرار غلق المحلات

08:28 ص

سيد عبد الحفيظ يعيد نجم بيراميدز للأهلي

01:29 م

عاجل ..القابضة للمياه تفعيل خدمة سداد والاستعلام عن الفواتير إلكترونيا

10:31 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نواجه الموجة الثانية من كورونا؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | كيف ربى عبد الناصر أولاده؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: 4 سنوات في البيت الأبيض