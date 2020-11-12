9 لاعبين فقط فى القائمة الأولى لمنتخب السويس بالموسم الجديد

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استقر الجهاز الفنى لفريق منتخب السويس بقيادة أشرف خضر على القائمة الأولى للفريق بالموسم الجديد 2020 /2021 ، والتي ضمت 9 لاعبين فقط .



هذا وتمثلت القائمة في وجود كلا من : محمود كوكو و محمد عاطف ونادر عاطف حراس مرمى وكريم يكن و نور العريان ومحمد علاء هيكل و مصطفي حافظ و أحمد فتحي ومحمد عمارة.



وكانت ادارة منتخب السويس قد نجحت فى تدعيم صفوف الفريق بالتعاقد مع 14 لاعبا حتى الان، ابو النصر حلمي المقاولون العرب، وعماد علاء، وكريم عصمت الأوليمبي، ومحمد الدقي المنصورة، ورفعت مفتاح فاركو، احمد الجندي المريخ و محمد جبل المريخ، و احمد فراويلة المريخ، واحمد فتحي تلفونات بنى سويف، وابراهيم عوض مركز شباب بيلا، واحمد فوزي طنطا ، واحمد زغلول فاركو، مصطفي فرغلي بتروجيت، و اسلام أسامة نادى اسكو، استعدادًا لمنافسات دورى القسم الثانى بالموسم الكروى الجديد.



وجاءت مباريات نادي منتخب السويس الدور الأول كالتالى:



الجولة الأولى : م. السويس × نادي بورتو السويس

الجولة الثانية : النجوم × م. السويس

الجولة الثالثة : م. السويس × كوكاكولا

الجولة الرابعة : السكة الحديد × م. السويس

الجولة الخامسة : م. السويس × الترسانة

الجولة السادسة : بتروجيت × م. السويس

الجولة السابعة : م. السويس × المريخ

الجولة الثامنة : طنطا × م. السويس

الجولة التاسعة : م. السويس × نادى Zd

الجولة العاشرة : الداخلية × م. السويس

الجولة الحادية عشر : م. السويس × جمهورية شبين

الجولة الثانية عشر : الزرقا × م. السويس

الجولة الثالثة عشر : م. السويس × السرس الليان

الجولة الرابعة عشر : النصر × م. السويس

الجولة الخامسة عشر : م. السويس × القناة