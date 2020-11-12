الزراعة تزف بشري سارة بشأن اسعار الطماطم في الأسواق

كشفت وزارة الزراعة، اليوم الخميس، أنه تجهز لطرح كميات كبيرة من الطماطم للحد من ارتفاع اسعارها بسبب تراجع المعروض منها بالسوق.

قال المهندس أحمد فتحى، مدير عام التسويق بالإدارة المركزية للزراعات المحمية بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة خلال تصريحات صحفية له اليوم، إن الوزارة سوف تقوم بطرح كميات تتجاوز الـ500 كيلو من الطماطم من إنتاج الصوب المحمية بالنوبارية بأسعار 5 جنيهات للكيلو.

وكانت أسعار الطماطم شهدت ارتفاعات قوية خلال الفترة الماضية وصلت إلي 10 جنيه للكيلو في بعض الأسواق، وهو الأمر الذي يحدث في هذا التوقيت من كل عام حيث الفترة الزمنية بين العروة الصيفية و العروة الخريفية التى يقل فيها زراعة الطماطم، على أن تنتهي تلك الأزمة نهاية شهر نوفمبر القادم.