تباين بأداء مؤشرات بورصة الكويت في ختام تعاملات اليوم

أنهت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، علي تباين ، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.33% خاسراً 18.16 نقطة ليغلق عند مستوى 5514.29 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.47% خاسراً 29.11 نقطة ليغلق عند مستوى 6103.54 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.1% رابحاً 4.54 نقطة ليغلق عند مستوى 4344.97 نقطة، وصعد مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.18% رابحاً 7.85 نقطة ليغلق عند مستوى 4439.88 نقطة ، وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 192.9 مليون سهم بقيمة 68.4 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 13 ألف صفقة.









وهبطت 8 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع الصناعة بنسبة 0.68%، أعقبه قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.48%، يليه قطاع البنوك بنسبة 0.43%، ثم قطاع المنافع بنسبة 0.31%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.22%، ثم قطاع التكنولوجيا بنسبة 0.16%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.12%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.10%، فيما ارتفع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.11%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.51%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.47%.