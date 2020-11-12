تباين بأداء مؤشرات بورصة الكويت في ختام تعاملات اليوم

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 02:40 م
بورصة الكويت
بورصة الكويت
نيفين سمير
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أنهت بورصة الكويت،  تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، علي تباين ،  إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.33% خاسراً 18.16 نقطة ليغلق عند مستوى 5514.29 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.47% خاسراً 29.11 نقطة ليغلق عند مستوى 6103.54 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.1% رابحاً 4.54 نقطة ليغلق عند مستوى 4344.97 نقطة، وصعد مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.18% رابحاً 7.85 نقطة ليغلق عند مستوى 4439.88 نقطة ، وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 192.9 مليون سهم بقيمة 68.4 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 13 ألف صفقة.


وهبطت 8 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع الصناعة بنسبة 0.68%، أعقبه قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.48%، يليه قطاع البنوك بنسبة 0.43%، ثم قطاع المنافع بنسبة 0.31%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.22%، ثم قطاع التكنولوجيا بنسبة 0.16%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.12%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.10%، فيما ارتفع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.11%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.51%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.47%.
 
وجاء سهم شركة المصالح العقارية على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 9.22%، يليه سهم شركة مينا العقارية بنسبة 5.66%، ثم سهم شركة مجموعة أسس القابضة بنسبة 4.42%، فيما تصدر سهم شركة إيفا للفنادق والمنتجعات القائمة الحمراء بانخفاض بنسبة 6.40% يليه سهم شركة الإنماء العقارية بنسبة 5.28%، ثم سهم شركة إنوفست بنسبة 4.95%.

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