29.3 مليون جنيه خسائر "العز للسراميك والبورسين" بنهاية سبتمبر 2020

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 02:24 م
العز للسيراميك والبورسلين
العز للسيراميك والبورسلين
نيفين سمير
Advertisements
أعلنت شركة العز للسيراميك والبورسلين عن نتائج أعمالها المستقلة عن الفترة المنتهية في 30-9-2020، والتي أظهرت تحقيق صافي خسارة بلغت 29.307 مليون جنيه مقابل صافي ربح بلغ 42.054 مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق.

أظهرت مؤشرات نتائج الأعمال غير المدققة عن السنة لمالية المنتهية فى 31-12-2019 ، تحقيق صافي ربح بلغ 52.471 مليون جنيه مقابل أرباح قٌدرت بنحو 5.786 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام المالي السابق للفترة المذكورة، بنسبة تغير بلغت 807%.

وعلقت الشركة على نتائج الأعمال موضحة أن ارتفاع الأرباح يرجع إلى ارتفاع حجم المبيعات والأرباح التشغيلية، ووافق مجلس الإدارة في تقريره السنوي على مقترح توزيعات الأرباح وذلك بواقع 0.45 جنيه للسهم.

وتعد العز للسيراميك والبورسلين شركة عامة مدرجة في البورصة المصرية منذ سبتمبر 1998، تعمل الجوهرة في قطاع المواد الاساسية مع التركيز على مواد البناء، يقع مقر شركة الجوهرة في الإسكندرية، مصر، وتم تأسيسها في يناير 1995

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

تقل الينا

أخبار تهمك

صراع ثلاثي في الدوري المصري على ضم نجم الأهلي

منذ ساعتين و 21 دقيقة

عاجل.. نجم الأهلي يُثير الجدل ليؤكد أنباء رحيله

منذ نصف ساعة

عاجل.. بشرى سارة من الحكومة بشأن الحصول علي لقاح فيروس كورونا

منذ حوالي 20 ساعة

تحذير عاجل من جهاز حماية المستهلك للمواطنين

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تعثر انتقال الصفقة الذهبية للأهلي

منذ يوم

عاجل ..القابضة للمياه تفعيل خدمة سداد والاستعلام عن الفواتير إلكترونيا

منذ حوالي 4 ساعات

سيد عبد الحفيظ يعيد نجم بيراميدز للأهلي

منذ ساعة و 21 دقيقة

عاجل.. "الصحة" تعلن ارتفاع جديد في إصابات كورونا.. و14 حالة وفاة

منذ يومين

هدف الأهلي والزمالك.. الإسماعيلي يقترب من ضم صفقة مدوية

منذ أقل من نصف ساعة

إجراء جديد من إدارة ترامب تجاه بايدن بعد فوزه بانتخابات الرئاسة

منذ ساعتين و 7 دقيقة

عاجل.. تعافي نشوى مصطفى من كورونا بمعجزة

منذ حوالي 22 ساعة

الأهلي يجدد عقد أحمد ياسر ريان

منذ ساعة و 8 دقيقة

هدف الأهلي وبيراميدز.. سيراميكا كليوباترا يقترب من حسم صفقة مدوية

منذ حوالي 4 ساعات

أمير مرتضى يخطط للرحيل عن الزمالك

منذ 34 دقيقة

متحدث الحكومة يكشف عن موعد تطبيق قرار غلق المحلات

منذ حوالي 6 ساعات

لماذا غدر اليهود بترامب في الانتخابات ولم يدعموه؟ مصطفى الفقي يجيب (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:38 ص

تحذير عاجل من جهاز حماية المستهلك للمواطنين

متحدث الحكومة يكشف عن موعد تطبيق قرار غلق المحلات

08:28 ص

عاجل.. نجم الأهلي يُثير الجدل ليؤكد أنباء رحيله

02:20 م

سيد عبد الحفيظ يعيد نجم بيراميدز للأهلي

01:29 م

عاجل ..القابضة للمياه تفعيل خدمة سداد والاستعلام عن الفواتير إلكترونيا

10:31 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نواجه الموجة الثانية من كورونا؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | كيف ربى عبد الناصر أولاده؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: 4 سنوات في البيت الأبيض