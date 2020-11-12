29.3 مليون جنيه خسائر "العز للسراميك والبورسين" بنهاية سبتمبر 2020

أعلنت شركة العز للسيراميك والبورسلين عن نتائج أعمالها المستقلة عن الفترة المنتهية في 30-9-2020، والتي أظهرت تحقيق صافي خسارة بلغت 29.307 مليون جنيه مقابل صافي ربح بلغ 42.054 مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق.





أظهرت مؤشرات نتائج الأعمال غير المدققة عن السنة لمالية المنتهية فى 31-12-2019 ، تحقيق صافي ربح بلغ 52.471 مليون جنيه مقابل أرباح قٌدرت بنحو 5.786 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام المالي السابق للفترة المذكورة، بنسبة تغير بلغت 807%.





وعلقت الشركة على نتائج الأعمال موضحة أن ارتفاع الأرباح يرجع إلى ارتفاع حجم المبيعات والأرباح التشغيلية، ووافق مجلس الإدارة في تقريره السنوي على مقترح توزيعات الأرباح وذلك بواقع 0.45 جنيه للسهم.



