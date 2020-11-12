العراق يعلن العثور على وكر لتنظيم داعش في صلاح الدين

عثرت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم الخميس، على وكر لتنظيم "داعش" يحوي قذائف هاون وصواريخ في سامراء بمحافظة صلاح الدين، وفقًا لوكالة الأنباء العراقية "واع ".

أصدرت الخلية العراقية، بيانًا قالت فيه: "قيادة عمليات سامراء 120 شمال بغداد شرعت من خلال لواء مغاوير القيادة وسرية المشاة الالية ولواء 41 (حشد شعبي) والقطعات الملحقة بها وبإسناد طيران الجيش بواجب مداهمة وتفتيش منطقة تل الذهب إلى منطقة المزاريع لغرض إلقاء القبض على المطلوبين وإفشال نواياهم باستهداف القطعات الأمنية والمواطنين وفرض سلطة القانون".

وأضاف البيان، أن هذه المهمة أسفرت عن العثور على وكر لعصابات داعش الارهابية في منطقة تل الذهب يحتوي على 23 قذيفة هاون 60 ملم و3 صواريخ SBG9 وحشوتين رمانة حرارية وصمام مدفع 57 وعبوة بلاستيكية C4 20 وعبوة ناسفة تم تفجيرها.