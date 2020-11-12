انخفاض الناتج الصناعى فى 19 دولة بمنطقة اليورو

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 02:25 م
الناتج الصناعي لدول الاتحاد الأوروبي
الناتج الصناعي لدول الاتحاد الأوروبي
رويترز
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تراجع الإنتاج الصناعى لمنطقة اليورو على نحو غير متوقع في سبتمبر لعوامل أهمها انخفاض حاد في إنتاج السلع الاستهلاكية المعمرة مما يعد مؤشرا سلبيا على ربع بدأ قويا.

وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبى (يوروستات) اليوم الخميس إن الناتج الصناعى فى 19 دولة بمنطقة اليورو انخفض 0.4 بالمئة على أساس شهري في سبتمبر فيما تراجع 6.8 بالمئة على أساس سنوي.

ويقارن هذا مع متوسط توقعات خبراء اقتصاد في استطلاع أجرته رويترز بزيادة على أساس شهري نسبتها 0.7 بالمئة وانخفاض على أساس سنوي 5.8 بالمئة.

وكان إنتاج السلع الاستهلاكية المعمرة، مثل أجهزة التلفزيون والغسالات، المكون الأقوى في النمو في الشهور الماضية لكنه تراجع 5.3 بالمئة في سبتمبر. وانخفض إنتاج الطاقة أيضا واحدا بالمئة هذا الشهر.

لكن بقية المكونات، خاصة السلع الاستهلاكية غير المعمرة مثل الملابس، سجلت نموا بنسبة 2.1 بالمئة

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