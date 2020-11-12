تراجع أرباح بنك الأسكان والتعمير بنسبة 6% خلال أول 9 شهور من 2020

كشفت البورصة المصرية اليوم عن المؤشرات المالية المستقلة لبنك التعمير والإسكان، وذلك خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام الجاري، حيث أسفرت النائج عن تراجع أرباح البنك بنسبة 6% ، على أساس سنوي.





وأوضح البنك في بيان للبورصة المصرية اليوم ـ أن البنك سجل صافي ربح بلغ 1.42 مليار جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 1.52 مليار جنيه أرباحاً خلال نفس الفترة من العام الماضي.





وتراجعت إيرادات الفوائد خلال الفترة لتسجل نحو 4.3 مليار جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 4.88 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.



