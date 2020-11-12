الأرصاد: طقس الغد معتدل نهارا بارد ليلا.. والعظمى بالقاهرة 26

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 02:05 م
بوابة الفجر
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يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يكون طقس غدًا الجمعة على القاهرة الكبرى معتدلًا نهارًا، باردًا ليلًا، وتتكون الشبورة المائية صباحًا، والرياح معتدلة، بحيث تكون شمالية شرقية، وتنعدم فرص سقوط الأمطار على القاهرة.

كما يتوقع الخبراء أن يكون الطقس معتدلًا نهارًا باردًا ليلًا على الوجه البحري، فيما تتكون شبورة مائية كثيفة على بعض المناطق، وتنعدم فرص سقوط الأمطار على الوجه البحري.

ويكون الطقس لطيفًا نهارًا باردًا ليلا على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وتتكون الشبورة المائية الكثيفة صباحًا مع وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق، والرياح معتدلة.

وعن جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر سيكون الطقس معتدلًا نهارًا مائلًا للبرودة ليلًا، والرياح معتدلة وتنشط على البحر الأحمر وخليج السويس.

وبالنسبة لشمال الصعيد، فيكون الطقس معتدلًا نهارًا باردًا ليلًا، وتتكون الشبورة المائية صباحا والرياح معتدلة، فيما يشهد جنوب الصعيد طقسًا معتدلًا نهارًا بادرًا ليلًا، والرياح معتدلة.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة تسجل القاهرة الكبرى 26-17، الوجه البحرى 26-17 ، السواحل الشمالية الغربية 23 – 17، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء 25– 18، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 29- 20، شمال الصعيد 27 – 15، جنوب الصعيد 29 – 16 درجة مئوية.

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