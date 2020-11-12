أزر الزوالي يثير الشكوك حوله بأنه والد طفله عائشة عطية.. التفاصيل

"الفجر الفني"،





بينما كتب أحد متابعيه ردا على ما قاله: "مهما كان غلطها انتا غالط أكثر هي بعدا مكفرة على ذنبها مقتلتش روح هي غدي تربي بنتك أشماتة".





كما كتب عبر خاصية الإستوري: "ثمة أمور تضطر أن تكون فيها قاسيا، رغما عنك"، كما كتب عبر حسابه الرسمي بموقع "فيس بوك": لا تعليق.

سيطرت حالة من الصدمة بسبب أزمة الفنانة عائشة عطية، هي التي أثارت الجدل عبر السوشيال ميديا بالوطن العربي، بعد أعلنها عن حملها بالشهر الرابع دون زواج.وأشارت عائشه عطية، ان حملها نتج عن قصة حب موضحاً أن رفيقها لم يعترف بحملها وأن ما فعلته يعتبر خطأ كبيرا في حق نفسها، مشيرة إلى أنها أحبت شخصا وعدها بالزواج، لكنه تخلى عنها.وجاءت الادله جول والد طفله بأنه هو الممثل التونسي أزر الزوالي، الذي كان من المعروف بأنه من أصدقاء عائشة المقربين، "ودائما تنشر بينهما صورة رومانسية وعاطفية، كما أن لهما أكثر من فيديو مع بعض أظهر قصة الحب الموجودة بينهما.وكان أزر الزوالي، أثار استياء الجميع بعدما نشر أكثر من منشور غريب، في تلميح بأنه غضبان بما يحدث من عائشه عطية، عن أعلنها حملها.ويرصد موقعتغريدات أزر الزوالي بعد أعلان عائشه عطيةوبعدما اتجهت الأنظار إليه باعتباره والد الطفلة، رد الفنان آزر عبر خاصية ستورى على حسابه على إنستجرام، قائلا: "لا تعليق والكلاب تنبح والقافلة تسيركما نشر أزر تدوينة أخرى عبر حسابه بموقع "إنستجرام" وكتب: "للتوضيح.. عندما أعفيك من عتابي، فأنا أعفيك من أن تكون شيئا يعنيني، فلا تفرح بصمتي فهو يدل على أنك لا شيئ".