برشلونة يمنح ديمبيلي فرصة أخيرة قبل حسم مصيره

أكدت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس أن إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني لم يحسم بعد مصير النجم الفرنسي عثمان ديمبلي.









وقالت صحيفة " ماركا " أن إدارة النادي الكتالوني ستمنح ديمبلي الفرصة الأخيرة من أجل إثبات نفسه وذلك قبل سوق الإنتقالات الشتوية في يناير القادم.









وعلى الرغم من أن الفريق كان قاب قوسين أو أدنى من ضم ممفيس ديباي بدلاً من ديمبلي إلى أن الصفقة فشلت في الأوقات الأخيرة ما جعل الفرنسي يشارك مؤخراً ويُقدم مستويات جيدة والفرصة سانحة أمامه لإثبات نفسه بعد إصابة فاتي.



