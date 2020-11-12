اسعار النفط تواصل ارتفاعتها في تعاملات اليوم الخميس 12-11-2020
صعدت أسعار النفط
الخميس 12 نوفمبر لترفع مكاسب الخام منذ بداية الأسبوع الحالي إلى أكثر من عشرة
بالمئة بفضل تنامي الآمال بشأن إحجام منتجين كبار على مستوى العالم عن زيادة مزمعة
للإمدادات في الوقت الذي تقوض فيه زيادة حالات الإصابة بكوفيد-19 الطلب على الوقود.
و زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 17 سنتا أو 0.4
بالمئة إلى 41.62 دولار للبرميل فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت سبعة سنتات
أو نحو 0.2 بالمئة إلى 43.87 دولار للبرميل.
وقال وزير الطاقة
الجزائري أمس الأربعاء إن مجموعة أوبك+ التي تضم منظمة أوبك ومنتجين آخرين منهم
روسيا قد تمدد تخفيضات الإنتاج الراهنة البالغة 7.7 مليون برميل يوميا حتى العام
المقبل أو تزيدها إذا تطلب الأمر.
ويقول محللون إن ضعف
التوقعات يفرض ضغوطا على أوبك+ للإحجام عن زيادة الإمدادات بواقع مليوني برميل
يوميا اعتبارا من يناير كانون الثاني، إذ تضع السوق في الاعتبار الآن إرجاء هذه
الزيادة.
وفي الوقت الراهن،
يواجه الطلب على الوقود ضغوطا مع زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات
المتحدة وأوروبا وأمريكا الجنوبية. ونتيجة لذلك، قالت أوبك إن الطلب سيتعافى على
نحو أبطأ في 2021 عن المتوقع من قبل.
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