قبل خوضه جولة الإعادة.. السنباطي: التركيز على التواصل مع أهالي دائرتي من أولوياتي

















أعرب عمرو السنباطي المرشح بمجلس النواب عن دائرة مصر الجديدة ومدينة نصر عن سعادته بالثقة التى منحها له المصوتون في انتخابات النواب والتى أهلته لكسب أكثر من 47 ألف صوت، ليخوض الإعادة المرتقبة قبل إعلان النتيجة الحاسمة على مقعد البرلمان.





وأكد السنباطي أنه ضد المال السياسي، وينأى بنفسه عن إطلاق حملات ضد أي منافس آخر أو الرد على حملات معادية له، مشيرا إلى أن تركيزه الأكبر هو الإنجاز في برنامجه الانتخابي الذي وعد به كل من ذهب إلى صندوق الاقتراع ليعطيه ثقته وصوته.





وأوضح السنباطي أنه وجه حملته الانتخابية إلى الامتناع تماماً عن حملات التشهير وعدم رد الإساءة، وكذلك التركيز على التواصل مع الجمهور.









وكشف السنباطي أن برنامجه الانتخابي الذي يحمل شعار "الإنسان_أولاً"، كان محط ثقة وتقدير من مواطني مصر الجديدة ومدينة نصر، لما يتضمنه من محاور هامة تمس كل مواطن، ومنها التعليم الجيد، والصحة والرياضة وريادة الأعمال وخلق فرص عمل، وكذك خلق قنوات تواصل مستمرة مع الأهالي.





واكد السنباطي ان الإنسان هو الركيزة الأساسية للمجتمع، فهو الأمل دائماً في تأسيس الحضارات، وحجر الزاوية في بناء حاضر الأمم ومستقبلها.

وقال السنباطي كي نضمن مستقبل دائرتنا، وضعت برنامجا انتخابيا، يبدأ وينتهي بالإنسان وتفاصيل حياته اليومية، وحرصت أن يكون البرنامج أهدافه واضحة ومحددة حتى نضمن العمل عليها وفق برنامج زمني محدد

لافتا إلى ان بناء الانسان هو أولوية للدولة المصرية من حيث التعليم

• الصحة

• الشباب والرياضة

• ريادة الأعمال، وخلق فرص العمل

مع ضرورة خلق قنوات تواصل مستمرة مع أهالي الدائرة

مضيفا بأنه سيطلق "ملتقى السنباطي" كمنبر للحوار مع اهل دائرة مدينة نصر ومصر الجديدة بكل اطيافها . خاصة الشباب منها ، وذلك من خلال العمل على

زيادة عدد مراكز الشباب بنسبة 25 %

وتأهيل كافة مراكز الشباب لزيادة دورها في تأهيلهم ،

و تنظيم دورات رياضية بشكل منتظم في مختلف الألعاب الفردية والجماعية.









واضاف السنباطي انه بصدد إطلاق مشروع ال 100 بطل والذي يهدف إلى تأهيل 100بطل في مختلف الألعاب

والتركيز على الأنشطة الخاصة بذوي القدرات الخاصة والاستفادة من تجربة نادى هليوبوليس في هذا الشأن





ولتيسير حياة المواطنين اليومية سيسعى جاهدا إلى سرعة إصدار قانون الادارة المحلية الجديد للتعامل مع الاحياء وكذا المساهمه في اعداد كوادر تخوض انتخابات المجالس المحلية الشعبية المنتظر إجرائها قريبا حيث تعد هي المدرسة التي تقوم على اعداد الشباب والكوادر التي ستقود العديد من المناصب والملفات في المستقبل.





وأضاف: سأبذل ما في وسعي من أجل القضاء على مشكلة القمامة وأزمة انقطاع المياه والظلام في عدد من الشوارع، وكذلك الاهتمام بأرصفة المشاه والتشجير، وحل أزمة انتشار الميكروباصات والتكاتك والأسواق العشوائية والعمل على عدم السماح بتحويل الوحدات السكنية فى العمارات إلى محلات تجارية.









يذكر أنه في مقاعد الدائرة الثلاثة الفردية (أول مدينة نصر – ثان مدينة نصر – مصر الجديدة) بمجلس النواب، أسفرت النتائج الأولية للفردي، عن حصول محمد مصطفى السلاب، على 91078 صوتا وطارق شكرى على 69990 صوتا، ليفوزا مباشرة بمقعدين في الدائرة، فيما تجرى جولة الإعادة على المقعد الثالث بين عمرو السنباطي الذى حصل على 47039 صوتا، وسمر فودة 26323 صوتا.